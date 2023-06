I jeans bianchi non potranno mancare nel guardaroba femminile dato che saranno i veri protagonisti delle tendenze moda dell'estate 2023. Recentemente il capo in questione è stato sfoggiato anche dall'attrice Francesca Chillemi. D'ispirazione può essere anche l'outfit indossato di recente da Chiara Ferragni che ha sfoggiato invece una minigonna pantalone.

Tendenze outfit

I jeans bianchi saranno parte integrante degli outfit dei prossimi mesi. Il capo, scelto di recente anche da Francesca Chillemi, presenta un modello rigorosamente a vita alta con degli strappi laterali all'altezza delle cosce.

I jeans bianchi possono inoltre essere scelti dalle donne di ogni età, senza nessun problema.

I dettagli imperdibili

Il colore bianco sarà la vera tonalità di tendenza per la bollente stagione estiva 2023. La sfumatura si abbina perfettamente ai colori mediterranei della Chillemi, dai capelli neri alla pelle olivastra. I jeans bianchi possono essere indossati non solo in estate, ma in ogni periodo dell'anno dato che come risultato finale donano molta luminosità.

Con il capo si può abbinare un bel top nero, per creare un contrasto dalle fattezze meravigliose, ma anche scegliere dei colori vitaminici: quindi via libera a scarpe, top e borse in diverse tonalità. In questo modo il risultato finale sarà chic ma allo stesso tempo anche molto glamour.

Per avere invece uno stile minimal bastano una camicia oversize, dei sandali infradito e una borsa in paglia. Una nail art arancione fluo completa un possibile e perfetto look.

Altre proposte da scoprire

Un'altra interessante proposta per l'estate 2023 arriva da Chiara Ferragni che ha scelto una minigonna pantalone davvero molto originale.

Per chi non la conoscesse si tratta della versione sportiva della classica gonna. E' un modello molto comodo, per essere più libere nei movimenti. La minigonna pantalone è indossata da giocatrici o tenniste, ma in questo momento invade il contesto vacanziero e urbano.

Il capo indossato dall'imprenditrice digitale è di colore beige e a vita alta con uno spacco laterale.

Chiara gli ha abbinato una camicia a righe rossa e bianca dal fit oversize alternando dei mocassini di colore vaniglia a dei sandali in cuoio. La minigonna beige è ideale con un top crochet nero e un paio di sandali alla schiava. Si può anche optare per delle semplici sneakers bianche e una t-shirt floreale. Anche questo capo può essere indossato per tutta la stagione estiva.