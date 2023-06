L'oroscopo settimanale dal 19 al 25 giugno 2023 prepara sorprese e buone prospettive a molti segni, anche grazie agli interessanti transiti astrali in programma. A dare slancio e portare fortuna un po' a tutti, secondo l'Oroscopo, sarà la Luna in Leone presente nel simbolo astrale di Fuoco e il Sole in Cancro, in programma per mercoledì 21 giugno. La settimana proseguirà con l'ingresso della Luna in Vergine prevista per venerdì 23 giugno. Curiosi di conoscere il destino assegnato dall'Astrologia a ogni singolo segno?

Scopriamo le previsioni zodiacali da lunedì 19 a domenica 25 giugno con annessa la classifica a stelline settimanale segno per segno.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 6. Si profila una settimana sufficientemente positiva, buona per affrontare con sicurezza diversi progetti. Tuttavia, vi consigliamo di frenare l'esuberanza, evitando polemiche che potrebbero sorgere per quisquilie. Prestate attenzione alle azioni, cercando di mantenere un equilibrio nelle interazioni con gli altri. Nel campo lavorativo, non mancheranno occasioni per realizzare affari, migliori di quelli previsti. Sfruttate queste opportunità e lavorate con impegno per raggiungere i vostri obiettivi professionali. Per quanto riguarda l'amore, vivrete momenti di intimità intensi con la persona amata. Sarete un vulcano di iniziative, sempre pronti a dare nuova linfa alla relazione.

Avrete l'impressione di aver trovato la lampada di Aladino e un genio benevolo disposto a realizzare ogni vostro desiderio. Se avete una vita affettiva soddisfacente, potete contare su un'intesa piena, tenera e felice con il vostro partner, accompagnata da una sensualità scatenata.

La classifica settimanale interessante il segno dell'Ariete:

★★★★★ martedì 20 e mercoledì 21;

★★★★ lunedì 19, giovedì 22 e domenica 25;

★★★ venerdì 23 giugno;

★★ sabato 24 giugno.

♉ Toro: voto 7.

Sarà una settimana in cui l'aria attorno a voi si farà più serena, nonostante i doveri da assolvere. Sia Saturno, pianeta del raziocinio, che la Luna, astro della sensibilità, saranno dalla vostra parte, fornendo un prezioso equilibrio tra logica e intuito. Grazie a questa combinazione planetaria, sarete in grado di affrontare ogni problema con determinazione.

Se aveste una decisione importante da prendere, questo è il momento giusto per farlo. Approfittate di questa energia favorevole e affidatevi al vostro intuito per fare scelte sagge e consapevoli. Nella sfera delle relazioni, vi invitiamo a dedicare del tempo e delle attenzioni a tutte le persone care che potreste aver trascurato di recente: amici, familiari, partner. Questo sarà un ottimo modo per sfruttare il prossimo weekend, che vi offrirà un po' di riposo dal lavoro. Seguite il consiglio della Luna e non fatevi desiderare! Prendetevi cura anche del benessere fisico, siate ottimisti e cercate la compagnia di persone allegre.

La classifica della settimana riguardante il segno del Toro:

Top del giorno sabato 24 giugno;

sabato 24 giugno; ★★★★★ venerdì 23 e domenica 25;

★★★★ lunedì 19 e giovedì 22;

★★★ mercoledì 21 giugno;

★★ martedì 20 giugno.

♊ Gemelli: voto 7.

In arrivo un periodo all'insegna del buonumore e della voglia di incontrare gente nuova, poiché avrete una gran voglia di ampliare la cerchia delle amicizie. Inoltre, potrete contare su più di un pianeta pronto a fare il tifo per il vostro segno. Nella sfera sentimentale, vi invitiamo a vivere la vostra relazione in modo più maturo, andando oltre il semplice sorriso di facciata. Potrebbero esserci alcuni colpi di scena durante la settimana, ma non tutti di vostro gradimento. L'importante mantenere la pazienza e non dare retta al primo venuto: seguite il buon senso! Questo sarà il modo migliore per evitare guai e preservare l'armonia, specie nella vita amorosa. Tenete alta la guardia anche nelle spese, poiché la dissonanza di Mercurio potrebbe rendervi distratti.

Prestate attenzione ai dettagli finanziari e cercate di mantenere un equilibrio tra le vostre spese e le vostre entrate. Con un po' di prudenza, potrete evitare possibili inconvenienti finanziari.

La classifica settimanale interessante il segno dei Gemelli:

Top del giorno domenica 25 giugno;

domenica 25 giugno; ★★★★★ lunedì 19 e sabato 24;

★★★★ martedì 20 e venerdì 23;

★★★ giovedì 22 giugno;

★★ mercoledì 21 giugno.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 9. Tra pochi giorni, il Sole entrerà nel vostro segno, portando con sé la promessa di realizzazione dei vostri progetti in modo più agevole rispetto al solito. Sarà un periodo favorevole per mettere in atto ambizioni e obiettivi. Nella sfera professionale, avrete molto da guadagnare se vi impegnerete maggiormente.

Sfruttate questa fase propizia per concentrarvi sulle attività da compiere, mettendo in mostra le capacità con determinazione. Il successo e il riconoscimento saranno a portata di mano. Per quanto riguarda l'amore, la situazione sarà ottima. Godrete di relazioni affettive appaganti e piene di dolcezza. Tuttavia, sarà importante prestare attenzione anche al benessere fisico. Dedicate un po' di tempo alla cura del corpo, coltivando la forma fisica. Una mente sana e un corpo in salute vi permetteranno di affrontare al meglio le sfide della settimana.

La classifica della settimana riguardante il segno del Cancro:

Top del giorno giovedì 22 giugno;

giovedì 22 giugno; ★★★★★ lunedì 19, mercoledì 21 (Sole nel segno) e venerdì 23;

★★★★ martedì 23 e sabato 24;

★★★ domenica 25 giugno.

♌ Leone: voto 10.

La settimana sarà caratterizzata dalla presenza della Luna nel vostro segno, mercoledì, il che vi renderà protagonisti indiscussi del periodo. Non mancheranno ottime opportunità, sia dal punto di vista lavorativo che sentimentale. Se avete un'attività autonoma, riceverete incentivi e supporto che vi permetteranno di ottenere risultati positivi. Se lavorate per conto terzi, riceverete attestati di stima e riconoscimento per il vostro impegno e professionalità. Approfittate di questa fase favorevole per mettere in luce le qualità e ottenere successo. Nella sfera sentimentale, chi si trovasse alle prese con una nuova storia d'amore, avrà conferma della bontà della propria scelta. Tuttavia, se desiderate che le cose migliorino ancora di più, dovrete essere più disponibili e aperti.

In passato la dissonanza di Marte vi ha reso un po' superbi, mentre Venere ha alimentato esigenze eccessive. Questo atteggiamento potrebbe aver creato qualche tensione. È il momento di imparare dalle esperienze vissute!

La classifica settimanale interessante il segno del Leone:

Top del giorno mercoledì 21 giugno (Luna nel segno);

mercoledì 21 giugno (Luna nel segno); ★★★★★ martedì 20, giovedì 22 e domenica 25;

★★★★ lunedì 19, venerdì 23 e sabato 24.

♍ Vergine: voto 8. L'amore sarà protagonista assoluto della vostra vita. La relazione di coppia risulterà speciale, ricca di emozioni intense. Sbocceranno passioni destinate a durare nel tempo, quindi non ci saranno attese per chi stesse ancora cercando il partner dei propri sogni. Siate pronti ad accogliere qualsiasi buona novità nella vostra vita godendo ogni singolo istante.

In campo professionale, se aveste obiettivi da raggiungere, andate dritti allo scopo senza esitazioni. La fortuna vi sorriderà e vi offrirà il sostegno necessario per realizzare i vostri progetti. Questo è un ottimo momento dal punto di vista lavorativo, dove sarete abili sia nella fase di progettazione che in quella di realizzazione. La vostra creatività e le vostre idee saranno fonte di nuove opportunità per l'azienda in cui lavorate. Nella sfera intima l'intesa con il partner si rafforzerà ulteriormente attraverso interessi e amicizie comuni. Troverete gioia nel condividere momenti speciali e passioni comuni. Siate aperti a nuove esperienze!

La classifica della settimana riguardante il segno della Vergine:

Top del giorno venerdì 23 giugno;

venerdì 23 giugno; ★★★★★ giovedì 22, sabato 24 e domenica 25;

★★★★ mercoledì 21 giugno;

★★★ martedì 20 giugno;

★★ lunedì 19 giugno.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo della settimana e la classifica finale.