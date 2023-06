L'oroscopo di domenica 18 giugno ha un serbo diverse novità per tutti i segni zodiacali. Ci sarà chi amerà trascorrere il tempo con il partner e chi, al contrario, andrà solo alla ricerca di un po' di riposo.

È presente anche la consueta classifica che consente di analizzare l'andamento dell'intera ruota planetaria.

Previsioni zodiacali del giorno 18 giugno: i segni più fortunati

Ariete (1° posto): dopo un periodo altalenante, raggiungerete il primo posto della classifica. Le stelle che vi consentiranno di stare sul podio vi doneranno tanta grinta e allegria.

Sarete solari e brillanti, pronti a conquistare il mondo con il vostro irresistibile sorriso.

Leone (2° posto): non riuscirete a rinunciare al vostro lavoro neanche di domenica. Agli occhi degli altri questo apparirà inconcepibile, ma voi sarete molto sereni. Dimostrerete di essere orgogliosi di voi stessi e dei passi compiuti per raggiungere gli attuali traguardi. Ovviamente, non rinuncerete a migliorare ulteriormente la situazione.

Capricorno (3° posto): trarrete il massimo da questa giornata. Sfrutterete il tempo libero per riposare in modo da ricaricare le batterie per la settimana successiva. Vi piacerà stare all'aria aperta, ridere con gli amici e condividerete emozioni profonde con la persona amata.

Gemelli (4° posto): sarete molto attraenti. Le persone attorno a voi non potranno resistere al vostro fascino. Apparirete consapevoli di ciò, ma non andrete a caccia di complimenti. Preferirete concentrarvi sulle cose che sono davvero importanti per voi. In questa giornata, non potrà mancare la compagnia degli amici.

Oroscopo di domenica 18 giugno: i segni mezzani

Vergine (5° posto): le stelle saranno più generose rispetto al giorno precedente. Avrete modo di esprimere i vostri sentimenti con serenità e precisione. Non verrete giudicati, ma sarete accolti con amore e comprensione dal partner. Il rapporto di coppia avrà un rapido sviluppo.

Sagittario (6° posto): sarete un po' timidi in amore. Vi rivolgerete alla persona amata con tutte le premure del caso. Non vi dimostrerete insistenti, ma lascerete a lei il compito di esporsi. Per fortuna, non ci saranno problemi di alcun tipo. Alla fine, la comunicazione sarà efficace e soddisfacente.

Scorpione (7° posto): lasciarvi alle spalle vecchi ricordi sarà più difficile del previsto. Non riuscirete a prendere le distanze da persone che, in passato, vi hanno fatto male. Continuerete a pensare a loro e a come sarebbero andate le cose di fronte a un atteggiamento diverso.

Toro (8° posto): la tensione raggiungerà picchi elevati. Nonostante i vostri sforzi, non riuscirete a liberarvi delle ultime sgradevoli sensazioni.

Tenderete a chiudervi in voi stessi e a fuggire dal contatto con gli altri. Questo atteggiamento non potrà fare a meno di suscitare una certa preoccupazione negli amici e nella famiglia.

Previsioni astrologiche del 18 giugno: gli ultimi posti in classifica

Cancro (9° posto): compirete passi incerti e poco ragionati. Vivrete ogni momento in modo stressante perché avrete sempre paura di dover dimostrare qualcosa a qualcuno. Le parole di un amico speciale potrebbero farvi ricredere, ma ci metterete un po' per metabolizzare la situazione.

Bilancia (10° posto): dovrete prendere una decisione che potrebbe mettervi alle strette. Il coraggio non vi mancherà, ma potrebbe essere necessaria una riflessione più accurata.

Nel frattempo, cercherete di rilassarvi e di mettere da parte i problemi meno rilevanti. Il partner vi sarà di aiuto.

Pesci (11° posto): i miglioramenti si conteranno sulla punta delle dita. Purtroppo, continuerete a seguire la scia del giorno precedente. Le previsioni astrologiche vi consigliano di non farvi prendere dal panico. Stress e dispiaceri non contribuiranno al ritrovamento del benessere personale.

Acquario (12° posto): farete fatica a concentrarvi. Non sarete molto attenti ai dettagli e non darete il massimo nei lavori di precisioni. Ragionerete con le emozioni, mettendo al primo posto cuore e istinto. In alcune situazioni, però, questo atteggiamento potrebbe essere controproducente.