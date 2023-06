Prende il via la terza settimana del mese di giugno. Approfondiamo quindi le previsioni e l'oroscopo di lunedì 12 giugno 2023 con le novità per tutti i segni, dall'Ariete ai Pesci.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore vivrete una nuova carica di passionalità e sarete protagonisti in questa giornata. Nel lavoro ora vi sentite più forte grazie alle stelle che sono della vostra parte, potrete anche realizzare delle nuove idee.

Toro: per i sentimenti non è un periodo negativo, desiderate solo fare chiarezza. Nel lavoro preparatevi al meglio, ci saranno diverse cose da affrontare e alcune persone tenteranno di porre degli ostacoli.

Gemelli: a livello sentimentale una persona si potrebbe riavvicinare a voi, oppure potrebbero tornare in auge delle vecchie storie. Nel lavoro sono possibili delle incomprensioni, ma tutto comunque sarà semplice da superare.

Cancro: in amore le occasioni non mancheranno adesso, dovete però evitare di ritornare su una storia che non funziona. A livello lavorativo date maggiore importanza alle amicizie.

Leone: in amore sono possibili delle novità, Venere sarà di nuovo nel segno. Nel lavoro state attenti alle spese e agli impegni che dovrete affrontare.

Vergine: a livello sentimentale c'è una situazione particolare che potrebbe portare alcuni elementi di tensione, muovetevi con cautela. Nel lavoro non rimandate possibili incontri, le stelle sono favorevoli.

Stelle e oroscopo del 12 giugno 2023: la giornata dei segni della seconda sestina

Bilancia: in amore - con la Luna in opposizione - sarà possibile ora avere delle difficoltà. Ci sono comunque delle scelte importanti da fare. Nel lavoro alcune promesse del passato potranno essere finalmente mantenute.

Scorpione: in amore - se c'è una persona che vi interessa - fatevi avanti in queste ore.

Nelle storie già avviate, invece, prima di dire basta è meglio tentare un chiarimento. Nel lavoro i rapporti professionali sono in fase di revisione, occorre fare attenzione alcune questioni difficili.

Sagittario: per i sentimenti ci sono alcune persone che vogliono creare delle difficoltà in una storia ma grazie alla Luna favorevole tutto andrà meglio.

Nel lavoro sarete premiati, potranno arrivare delle buone idee.

Capricorno: a livello amoroso le coppie stabili ora lo saranno ancora di più, visto che Venere non è più in opposizione. Nel lavoro sarà importante farsi valere, non mancherà comunque qualche dubbio.

Acquario: a livello sentimentale potrete vincere facilmente una discussione, ma attenzione a non agitare troppo le acque. Nel lavoro una scelta da fare sarà imminente, per questo motivo attenzione alle spese inutili.

Pesci: in amore se c'è una storia che volete far iniziare dovete agire adesso, attenzione a qualche momento di nervosismo. Nel lavoro sono importanti le relazioni, nel complesso non sarà semplice rimanere sereni.