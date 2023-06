L'oroscopo di lunedì 12 giugno ha in serbo tante novità. Le previsioni zodiacali non vedono l'ora di svelare tutti i segreti del giorno, con particolare attenzione verso la vita sentimentale, lavorativa e sociale dei segni. È presente anche una classifica per rendere ancora più chiara la situazione.

Previsioni zodiacali del 12 giugno: i primi posti in classifica

Acquario (1° posto): la vostra dolcezza vi consentirà di nuovo di posizionarvi al primo posto della classifica. Sarete gentili con tutte le persone care e, di fronte a una richiesta di aiuto, vi batterete in prima linea anche per coloro che conoscete appena.

L'amore andrà a gonfie vele.

Bilancia (2° posto): la vostra sensibilità emergerà in ogni ambito della quotidianità. Saprete comprendere i sentimenti dei colleghi di lavoro e non vi tirerete indietro davanti alle richieste del partner. Gli amici saranno indispensabili per voi, ma non avrete paura della solitudine.

Capricorno (3° posto): il vostro talento in ambito lavorativo sarà innegabile. Riceverete l'ammirazione del capo e dei colleghi. Svolgerete gli incarichi con precisione e dedizione, senza guardare il trascorrere il tempo. Gli unici obiettivi saranno quello di migliorarvi e di raggiungere la promozione.

Cancro (4° posto): cercherete di vedere sempre il bello negli altri, anche se non sempre questo atteggiamento porterà ai risultati sperati.

Vi abbandonerete completamente tra le braccia del partner. Il suo amore trasformerà questa giornata in qualcosa di veramente speciale.

Oroscopo del 12 giugno 2023: i segni mezzani

Leone (5° posto): sarete in attesa di una risposta importante. La paura di ricevere un rifiuto non mancherà, ma cercherete di concentrarvi su ciò che vi fa stare bene.

Vi impegnerete anche nel migliorare le vostre competenze. Ci sarà un margine di miglioramento non indifferente.

Scorpione (6° posto): la situazione generale migliorerà. Vi sentirete più sicuri di voi stessi e sarete pronti ad affrontare tante nuove avventure. Il lavoro non rappresenterà più un punto interrogativo irrisolvibile, così come l'amore.

Finalmente, avrete accanto una persona pronta a sostenervi.

Gemelli (7° posto): questa giornata procederà tra alti e bassi. Ci saranno dei momenti più rassicuranti e altri meno facili da gestire. Per fortuna, sarete circondati da persone disposte ad ascoltarvi. Le loro parole incideranno fortemente sulla vostra serenità emotiva e personale.

Pesci (8° posto): il vostro desiderio di distinguervi dalla massa, per il momento, non porterà ai risultati desiderati. Seguirete la corrente, senza riuscire a lasciare il segno. Si tratterà solo di una questione di tempo. Dovrete avere pazienza ed essere pronti ad affrontare eventuali imprevisti.

Previsioni astrologiche e profili del 12 giugno: i segni meno fortunati

Sagittario (9° posto): sarete piuttosto incerti in amore. Non saprete come corteggiare la persona amata. I vostri approcci saranno poco incisivi perché governati dalla paura. Le previsioni zodiacali del giorno vi consigliano di non gettare la spugna: potrebbe esserci una sorpresa per voi.

Ariete (10° posto): la vita di coppia subirà una brusca battuta d'arresto. L'impossibilità di comunicare con il partner vi spingerà a mettervi alla ricerca di strategie alternative. Potrebbe non essere il momento giusto per mosse eccessivamente azzardate. Nei consigli degli amici si nasconderà un fondo di verità.

Vergine (11° posto): il vostro rifiuto potrebbe rattristare una persona molto importante per voi.

Prima di esprimere il vostro parete, sarà importante analizzare l'intera situazione. Ci saranno degli aspetti da non sottovalutare, soprattutto dal punto di vista delle emozioni. Il partner non riuscirà a guidarvi.

Toro (12° posto): questa settimana inizierà in modo inaspettato. Purtroppo, almeno all'inizio, non riuscirete a gestire tutti gli impegni. Vi troverete in una situazione complessa che vi porterà ad avere dei problemi anche sul posto di lavoro. Ci vorrà un po' di pazienza per tornare alla normalità.