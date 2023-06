Una nuova giornata è in arrivo per tutti i segni. Approfondiamo quindi come andrà mercoledì 14 giugno con l'oroscopo quotidiano sull'amore, sul lavoro e sulla salute per tutti i segni zodiacali, dall'Ariete fino ai Pesci.

La prima sestina

Ariete: in amore c'è la necessità di costruire un rapporto solido e non soltanto delle avventure temporanee. In questa giornata ci sarà una buona carica di positività. Nel lavoro delle piccole disattenzioni potranno creare problemi o ritardi.

Toro: per i sentimenti fate attenzione alle parole in questa giornata, la luna però sarà presto nel segno zodiacale e aiuterà a gestire ogni situazione.

Nel lavoro alcune persone potrebbero essere contro di voi.

Gemelli: a livello sentimentale c'è bisogno di ritrovare la passione nella vita di coppia, la giornata aiuterà da questo punto di vista. Nel lavoro è tempo di far partire nuovi progetti, le vostre idee sono comunque valide.

Cancro: in amore è una giornata che porterà maggiore nervosismo, cercate di lasciar da parte tutte le questioni negative. A livello lavorativo se ci sono dei problemi ragionate prima di agire, pensate a come comportarvi.

Leone: a livello amoroso la luna invita alla pazienza, nelle prossime ore gestite al meglio tutto quello che arriva. Nel lavoro fase che vi vede maggiormente agitati, pensateci bene prima di agire.

Vergine: in amore una Luna interessante potrà portare a fare qualcosa in più. Se qualcosa si chiude comunque vi è una prospettiva interessante. Nel lavoro giornata è una interessante per varie novità.

Astrologia del giorno per i segni della seconda sestina

Bilancia: in amore i rapporti che nasceranno in questi giorni saranno aiutati da Venere, vi sentirete maggiormente energici.

Nel lavoro cercate di ottenere qualcosa in più in tempi brevi.

Scorpione: per i sentimenti qualche piccola difficoltà non mancherà, alcune relazioni ora stanno cambiando. Nel lavoro giornata che porterà qualche dubbio in particolare per chi ha un'attività in proprio.

Sagittario: a livello amoroso delle difficoltà potranno nascere per chi ha una relazione a distanza, una giornata non aiuterà da questo punto di vista.

Nel lavoro arrivano possibili soluzioni che vi permetteranno di arrivare bene alla fine del mese.

Capricorno: a livello sentimentale una storia interrotta ora potrà essere ripresa, ritrovate la voglia di stare insieme. Nel lavoro sono possibili delle nuove commissioni in arrivo da sbrigare.

Acquario: per i sentimenti la giornata vede la luna dissonante, tutto potrà essere piuttosto complicato da gestire. Nel lavoro fate attenzione del punto di vista economico.

Pesci: in amore è un buon momento, i chiarimenti aiuteranno nella vita di coppia. Nel lavoro è possibile che arrivi una chiamata che non aspettavate e ciò aiuterà a portare avanti nuovi accordi.