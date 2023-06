Per tutti i segni zodiacali prende il via un nuovo weekend del mese di giugno. Approfondiamo quindi le previsioni e l'oroscopo del 17 giugno 2023 con le novità e i cambiamenti sia in amore che nel lavoro dell'Ariete fino ai Pesci.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore i rapporti in corso vivranno qualcosa di nuovo, la luna è favorevole e sarete fortunati in particolare al mattino. Nel lavoro riuscirete a ottenere dei nuovi successi: le iniziative vanno sfruttate al meglio.

Toro: per i sentimenti non sottovalutate i nuovi incontri, questa giornata porterà nuove emozioni.

Nel lavoro se siete rimasti bloccati da qualche mese adesso si potrà ripartire, un nuovo progetto sarà valutato con interesse.

Gemelli: a livello amoroso le piccole liti saranno superate grazie all'ottima capacità di azione che avrete. Lasciate passare i momenti di malinconia senza preoccuparvi. Nel lavoro entro l'estate ci saranno delle novità.

Cancro: in amore le coppie che non hanno voglia di discutere in questa giornata dovranno fare attenzione. Per i single del segno invece ci possono essere degli incontri divertenti. A livello lavorativo il mese potrà provocare delle difficoltà e nuovi confronti, fate attenzione.

Leone: in amore siete in attesa di una risposta, sarete comunque voi il punto di riferimento della persona che vi interessa.

Nel lavoro Giove in opposizione invita a fare attenzione.

Vergine: in amore gli incontri ora potranno portare a del nervosismo, qualche tensione non mancherà. Nel lavoro ci sarà l'opportunità di dire come la pensate, le scelte che farete saranno importanti.

Astrologia del giorno per i segni della seconda sestina

Bilancia: per i sentimenti occorre avere maggiore pazienza, è una giornata importante e quindi non dovete rimandare nulla.

Nel lavoro qualche novità non manca anche dal punto di vista economico.

Scorpione: l'amore non va troppo bene per il momento, ci sono delle piccole ansie da superare. Nel lavoro alcuni impegni sono da mantenere, non sottovalutate nulla.

Sagittario: a livello amoroso in questa giornata potrete recuperare delle difficoltà. Il momento è nel complesso piacevole.

Nel lavoro si potranno superare molte difficoltà, gestite al meglio tutto quello che arriva.

Capricorno: a livello sentimentale se avete chiuso una storia ora potrete contare su un recupero in serata che permette dei miglioramenti. Nel lavoro non sottovalutate le proposte che arrivano.

Acquario: per i sentimenti gli incontri saranno favorevoli e le stelle porteranno a dei miglioramenti: è una fase di recupero. Nel lavoro non si esclude che ci sia un rallentamento.

Pesci: in amore la mattinata permette di essere attivi, mentre nel pomeriggio arriverà qualche momento di calo a causa della Luna. Nel lavoro bisognerà tenere d'occhio le questioni economiche.