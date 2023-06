Ormai è iniziato un nuovo mese per i segni zodiacali. In questa sede approfondiamo in particolare come andrà la giornata di venerdì 2 giugno con l'oroscopo e le stelle su amore, lavoro e salute dall'Ariete fino ai Pesci

La prima sestina

Ariete: è un momento migliore rispetto al passato a livello sentimentale, potrete risolvere delle problematiche nate negli ultimi tempi. Sarà possibile iniziare progetti importanti. In ambito professionale non mancano gli impegni.

Toro: la giornata di venerdì 2 giugno sarà caratterizzata da Giove in transito, attenzione a possibili problematiche a livello amoroso.

In ambito professionale cercate di non fare troppo rispetto a ciò che vi compete.

Gemelli: a livello sentimentale questo è un momento di nervosismo, in particolare per le coppie nate da poco tempo. A livello lavorativo è un momento in cui manca la concentrazione.

Cancro: in amore sono possibili degli incontri per i single, sarà possibile anche prendere delle decisioni importanti che riguardano la coppia. Nel lavoro non tiratevi indietro, potrete realizzare progetti importanti.

Leone: a livello lavorativo cercate di non rimandare le cose importanti da sbrigare in questo periodo. Per quel che riguarda l'amore non manca la passionalità, è un periodo di recupero per le coppie.

Vergine: evitate le complicazioni in amore in questa giornata, siete in cerca di maggiore serenità e dovete fare di tutto per raggiungerla.

Nel lavoro sono possibili delle discussioni, quindi cercate di evitare le polemiche.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: a livello sentimentale avete voglia di agire, ma sarà meglio tenere sotto controllo ogni emozione. Nel lavoro troverete delle soluzioni a problematiche riscontrate negli ultimi mesi.

Scorpione: la giornata di venerdì 2 giugno sarà caratterizzata da un momento favorevole in amore, potrete quindi chiarire delle situazioni lasciate in sospeso. Nel lavoro è una giornata positiva, i contatti sono importanti.

Sagittario: in amore è un momento di recupero, parlate con il partner delle questioni che vi stanno a cuore.

In campo professionale cercate di concludere i progetti lasciati in sospeso.

Capricorno: non mancano le idee a livello professionale, cercate di impegnarvi al meglio per ottenere successo. Per quel che riguarda l'amore cercate di essere sinceri con le persone che amate.

Acquario: per il penultimo segno zodiacale è un momento sottotono per l'amore, infatti qualcosa non va come vorreste. Con Giove dissonante sono possibili degli scontri in ambito professionale.

Pesci: non mancano le tensioni in amore, potrete però superarle se vi impegnate. Nel lavoro risolverete una situazione che da tempo vi disturba.