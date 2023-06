L'oroscopo di venerdì 2 giugno ha in serbo tante sorprese. Le previsioni astrologiche sono pronte a svelare tutti i segreti del giorno. Lavoro, amore e socialità si uniscono per dare vita a un mix esplosivo. Alcuni segni vivranno l'amore in modo spensierato, mentre altri desidereranno qualcosa di più serio.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 2 giugno 2023.

Previsioni astrologiche di venerdì 2 giugno: i primi posti in classifica

Pesci (1° posto): farete della sincerità la vostra bandiera. Darete il massimo ad amici e parenti, ma pretenderete lo stesso da loro.

L'obiettivo sarà quello di costruire relazioni salde, basate sulla fiducia e il rispetto. Il partner non potrà fare a meno di apprezzare questo atteggiamento.

Bilancia (2° posto): la tentazione di rivoluzionare la vostra vita sarà bene presente. Vorrete abbracciare la svolta definitiva, in modo da poter condurre una quotidianità più serena. Inizierete a raccogliere i frutti degli sforzi compiuti fino a questo momento, ma ci sarà ancora un buon margine di miglioramento.

Acquario (3° posto): apparirete vivaci e spontanei. Vi dedicherete completamente alla famiglia. Farete di tutto per farla sentire a suo agio. Non sopporterete i litigi e farete di tutto per contrastarli. Dal punto di vista sentimentale, le cose andranno per il meglio: vi basterà essere voi stessi.

Sagittario (4° posto): il vostro cuore batterà all'unisono con quello del partner. Sarete più affiati che mai, soprattutto grazie agli ultimi chiarimenti. Vi concentrerete sulle vostre passioni, dando spazio anche a nuovi hobby. Potrebbe essere anche una piccola sorpresa per voi.

Oroscopo del 2 giugno: i segni mezzani

Capricorno (5° posto): la giornata inizierà nel modo giusto.

Le stelle saranno dalla vostra parte, soprattutto nei rapporti sociali. Vi piacerà interagire con persone nuove, anche se, all'inizio, non sarete disposti a raccontare i vostri segreti. La confidenza arriverà con il tempo.

Gemelli (6° posto): rimarrete sorpresi dal rapporto con il partner. La situazione migliorerà repentinamente.

Sarete una coppia affiatata, pronta a sostenersi in qualsiasi momento. Avrete poco tempo da dedicare agli amici, ma non ve ne farete un problema. Questa giornata sarà solo vostra.

Leone (7° posto): sarete pronti ad affrontare un nuovo impiego. La paura di fallire, però, potrebbe condizionarvi. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di non dare spazio all'ansia e alla tensione. Vi basterà mettere in campo le vostre capacità per distinguervi dalla massa.

Ariete (8° posto): avrete l'impressione di essere ostacolati dal partner. I vostri sforzi, almeno per il momento, non porteranno ad alcun risultato. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di provare a cambiare approccio dal punto di vista comunicativo: potreste rimanere sorpresi.

Previsioni zodiacali del 2 giugno: gli ultimi posti

Scorpione (9° posto): il vostro cuore andrà in cerca di risposte. Sarete determinati a ottenere un chiarimento, ma la persona amata sembrerà non badare ai vostri sentimenti. Continuerà a rimanere in silenzio, senza alcuna giustificazione. Potrebbe essere il momento giusto per un ultimatum.

Cancro (10° posto): l'eccessiva sensibilità potrebbe apparire come un difetto. Rimarrete eccessivamente turbati da alcune situazioni e neanche le parole della persona amata riusciranno a tranquillizzarvi. Vivrete male le critiche e tenderete a isolarvi se eccessivamente infastiditi.

Vergine (11° posto): la tristezza potrebbe non lasciare scampo a sentimenti positivi.

Non sarà una giornata molto produttiva per voi. La relazione di coppia apparirà statica e poco stimolante, mentre quella con gli amici sembrerà essere giunta a un punto di non ritorno. Le previsioni astrologiche, però, vi consigliano di non rinunciare alla compagnia.

Toro (12° posto): apparirete un po' chiusi nel rapporto di coppia. Non sarete ancora pronti a svelare le vostre carte, ma il partner potrebbe non accettarlo. Avrete delle reazioni inaspettate che, in alcuni casi, non rispecchieranno la vostra personalità di base. Lo stress avrà un poso determinante.