Si avvicina sempre più la fine del mese di giugno per tutti i segni zodiacali. Di seguito approfondiamo quindi l'oroscopo del 29 giugno 2023 con le novità astrologiche per tutti, dall'Ariete ai Pesci.

La prima sestina

Ariete: in amore non mancheranno le emozioni in questa giornata, le sensazioni che provate sono positive. Nel lavoro le operazioni che avranno successo sono quelle che iniziano a muoversi ora.

Toro: per i sentimenti si potrebbe affievolire un sentimento per chi ha una relazione, c'è bisogno comunque di maggiore sicurezza. Nel lavoro gli incontri sono da rimandare, la fine del mese chiede prudenza.

Gemelli: a livello amoroso chi è alla ricerca di una storia al momento è avvantaggiato. Nel lavoro arriveranno delle soddisfazioni inaspettate e nuove prospettive.

Cancro: in amore è momento che vi invita a stabilizzare una storia, per chi è invece già da tempo in una relazione è meglio non sollevare problematiche inutili. A livello lavorativo nuove occasioni che arriveranno, siete alla ricerca di qualcosa di nuovo.

Leone: in amore se una persona vi interessa potreste essere nervosi, la Luna porta sensazioni strane. Nel lavoro agite adesso, ma evitate di fare troppe cose di fretta.

Vergine: per i sentimenti potreste ricevere una bella proposta adesso, gli incontri saranno interessanti. Nel lavoro è meglio cercare di ritrovare la voglia di fare.

Previsioni e oroscopo del 29 giugno 2023: la giornata della seconda sestina

Bilancia: a livello amoroso questa fase vi porta una trasformazione, non sottovalutate le cose che nascono adesso. Nel lavoro la situazione è interessante anche per gli incontri. Problematiche risolte.

Scorpione: in amore i pianeti potranno portare delle difficoltà nelle relazioni, è una fase di maggiore agitazione.

Nel lavoro c'è della stabilità in arrivo, in particolare se vi hanno fatto una proposta andate avanti.

Sagittario: per i sentimenti qualche diverbio potrebbe nascere, le vostre idee non sono condivise dalla persona amata. Nel lavoro ci possono essere dei ritardi e delle difficoltà nel chiudere accordi.

Capricorno: a livello amoroso le stelle sono interessanti, se una persona vi interessa ora lasciategli spazio.

A livello lavorativo potrebbe arrivare una buona occasione ma dovrete darvi da fare.

Acquario: per i sentimenti le relazioni che nascono ora potrebbero cambiare, chi ha avuto una crisi potrebbe avere delle novità. Nel lavoro arrivano dei nuovi progetti e delle nuove responsabilità, anche se non è quello che vorreste fare.

Pesci: in amore è una giornata interessante, in particolare per le coppie. Nel lavoro ci sono troppe spese da affrontare, a breve arriveranno comunque delle nuove chiamate.