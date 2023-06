Nel fine settimana fra il 1° e il 2 luglio 2023, l'Oroscopo della fortuna potrebbe essere molto favorevole ai segni di terra, con Capricorno al primo posto nella classifica. Alcuni segni di acqua, come quello dei Pesci, potrebbero essere a corto di energie.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco per la fortuna.

L'oroscopo del weekend della fortuna: Ariete spigliato

1° Capricorno: con la creatività sarete i soli che potrete contare interamente sulle vostre forze, secondo l'oroscopo. La quasi totale mancanza di sfide potrebbe darvi quel riposo che attendevate da tanto tempo e anche le energie per sviluppare qualche progetto nuovo, che possa anche incentivare il lavoro della mente.

2° Toro: state dimostrando di essere degli ottimi affaristi che non si faranno influenzare da niente e da nessuno, mentre con il lavoro vi dimostrerete all'altezza di qualunque situazione. La fortuna giocherà un ruolo fondamentale nell'interazione con l'ambiente lavorativo. Potreste avere delle idee molto più originali rispetto al passato.

3° Ariete: finalmente potrete lavorare con una spigliatezza che non era possibile fino a qualche giornata fa, complice una fortuna che potrebbe andare al di là di ogni previsione, secondo l'oroscopo. Avrete un fiuto davvero eccezionale per gli affari, soprattutto per quelli che potrebbero aiutare anche la vostra carriera e non solo i vostri guadagni.

4° Scorpione: potreste avere una fortuna davvero considerevole negli affari, e contando sulle vostre energie potreste andare oltre il normale orario lavorativo e fare tanti progetti tutti in una volta.

La vostra autostima sarà in crescita, secondo l'oroscopo.

Vergine energico

5° Vergine: le energie a disposizione e una grande voglia di mettervi in gioco, grazie al supporto della fortuna, potrebbero essere una combinazione che renderà gli affari molto più semplici e allo stesso tempo anche piuttosto divertenti. Vi sentirete pronti per alcune sfide particolarmente rilevanti.

6° Cancro: potrete finalmente lasciare in sospeso il lavoro e dedicarvi ai vostri hobby senza correre il rischio di perdere il ritmo oppure di dimenticare qualche idea che avevate lasciato troppo a lungo nel cassetto. Fare attenzione al vostro denaro durante i momenti di shopping potrebbe essere molto utile per salvaguardare qualche risparmio.

7° Gemelli: potrebbe esserci della volontà di rimettere in moto qualche progetto che è rimasto in sospeso molto a lungo. Secondo quanto riportato dall'oroscopo l'affaticamento potrebbe cogliervi di sorpresa, ma non sarà tale da farvi desistere da qualche obiettivo importante, soprattutto se avrà a che fare con i guadagni.

8° Sagittario: dovrete fare i conti con uno stress che per questo fine settimana difficilmente vi lascerà tregua, per cui fare qualche cosa che possa distrarvi sarà molto importante per riuscire a rilassarvi un po'.

Acquario inquieto

9° Pesci: sarete letteralmente scarichi di tutte le energie che vi hanno accompagnato nel corso della settimana, ma al tempo stesso potreste sentirvi soddisfatti di qualche risultato raggiunto, anche se non tale da farvi sentire eccezionali.

Con la squadra di lavoro si instaurerà un rapporto particolare.

10° Acquario: dovreste cercare di mantenere la calma nonostante la situazione sia non del tutto gestibile sul lavoro. Sicuramente il coraggio di prendere le redini di alcuni progetti non vi mancherà, ma al tempo stesso potreste inizialmente sentirvi a disagio. Potreste trovare delle spese da fare assolutamente.

11° Leone: dovrete cercare di porre rimedio a qualche situazione che avrebbe bisogno di essere assolutamente rinnovata, mentre avrete la necessità di fare qualche sacrificio sul lavoro che comporterà anche qualche responsabilità. Secondo l'oroscopo potreste avere delle pause nel corso delle serate.

12° Bilancia: dovreste rivedere la vostra tabella di marcia in fatto di acquisti, perché ora porre un freno a questo genere di cose sarà doveroso non solo nei confronti della famiglia, ma soprattutto di voi stessi. Avrete una tensione di fondo con i colleghi che non vi permetterà di lavorare con calma.