Si avvicina la conclusione di una nuova settimana per tutti i segni zodiacali. Di seguito arrivano le previsioni e l'oroscopo di sabato 3 giugno 2023 con i cambiamenti astrologici e le novità che arriveranno sia in amore che nel lavoro.

La prima sestina

Ariete: in amore vivrete nuove emozioni e per i single gli incontri saranno interessanti. Nel lavoro c'è bisogno di nuove collaborazioni, non preoccupatevi se qualcosa è bloccato adesso.

Toro: per i sentimenti - se ci sono delle difficoltà - potranno essere superate, vi sentite ora maggiormente tranquilli.

Nel lavoro Marte è in aspetto dissonante e potrà portare agitazione.

Gemelli: a livello amoroso è meglio lasciare da parte le polemiche, state più attenti adesso. Nel lavoro c'è voglia di fare ma dovrete lottare di più.

Cancro: in amore non sempre è semplice gestire le relazioni di coppia, per questo motivo adesso dovrete fare maggiore attenzione. A livello lavorativo avrete la possibilità di portare avanti nuovi progetti.

Leone: in amore le stelle portano qualcosa in più, questo è il momento giusto per agire. Nel lavoro con diversi pianeti nel segno sarà difficile sbagliare adesso.

Vergine: a livello amoroso se c'è da fare una scelta agite entro la fine del mese, ora vi sentite comunque più forti.

Nel lavoro è meglio evitare passi azzardati, ci sarà la possibilità di vivere una buona giornata.

Stelle e oroscopo del 3 giugno 2023: la seconda sestina

Bilancia: a livello sentimentale potreste avere un piccolo battibecco, non si esclude comunque anche un nuovo incontro importante. Nel lavoro alcune situazioni potranno portarvi a cambiare, ma è possibili anche una buona opportunità.

Scorpione: in amore siate cauti adesso ed evitate gli scontri inutili, peraltro non tutto quello che gli altri dicono su di voi è vero. Nel lavoro ci sono dei cambiamenti nell'aria, ma voi dovrete rimanere maggiormente tranquilli.

Sagittario: in amore le coppie ora andranno meglio, in particolare se nel passato recente ci sono state delle incomprensioni.

Nel lavoro le stelle vi aiutano a fare di più, la Luna nel segno porta delle novità.

Capricorno: per i sentimenti le incomprensioni andranno tenute sotto controllo, sono possibili dei momenti di nervosismo. Nel lavoro ci sono delle novità importanti in questi giorni da vivere.

Acquario: a livello amoroso la situazione è nervosa, questo è un momento in cui potreste vivere dei conflitti. Nel lavoro agite evitando incomprensioni inutili, sono possibili dei cali.

Pesci: in amore alcune situazioni andranno riviste, non saranno pochi coloro che inizieranno una nuova storia. Nel lavoro delle possibili richieste importanti sono in arrivo.