L'oroscopo del 2 novembre annuncia che la Bilancia, il Cancro e i Pesci Sara in cima alla classifica dei segni. A chiuderla è invece il Sagittario, per il quale il sabato in arrivo non sarà abbastanza stimolante.

Di seguito i dettagli per tutti i segni con la relativa classifica giornaliera.

Classifica e oroscopo del giorno 2/11: segni flop e top

Sagittario - 12° posto. C'è malcontento. Pur essendo persone moderne e dinamiche, non sempre vi sentite a vostro agio nei contesti tradizionali, come se foste un po’ fuori posto. La vostra passione e determinazione emergono in tutto ciò che fate, ma la vita ricca di impegni e responsabilità, sia sul lavoro che in casa, vi porta a trascurare il benessere personale.

Chi è più giovane ha sogni importanti e potrebbe ambire a un percorso creativo o al successo nel settore dello spettacolo. Mantenete vivo questo fuoco e sfruttate le vostre capacità per realizzare quei sogni rimasti nel cassetto troppo a lungo.

Ariete - 11° posto. Nella vostra mente ci sono tanti pensieri e idee che si accavallano, forse riflesso di un ottobre che vi ha lasciato una sensazione di stanchezza e di leggero disincanto. Novembre si prospetta come un mese di rinnovamento e di crescita. La giornata porta con sé situazioni familiari che necessitano di attenzione: potrebbe esserci una questione rimasta sospesa, da risolvere prima che diventi più complessa. Per i single la serata potrebbe riservare incontri interessanti, mentre le coppie probabilmente preferiranno una serata serena tra le mura domestiche, recuperando le energie dopo una settimana impegnativa e piena di eventi.

Scorpione - 10° posto. Avrete la possibilità di fare nuove esperienze e uscire, ma un occhio attento alle spese è d'obbligo. Se avete degli investimenti in programma, riflettete con molta cura prima di agire. Per chi ha iniziato una nuova frequentazione, potrebbero esserci ancora dubbi e incertezze. In questi giorni, vi sentite forse più vulnerabili e stanchi del solito, e un po' di relax, magari con un bagno caldo e una camomilla, potrebbe fare miracoli.

Soppesate ogni parola, perché alcune possono ferire profondamente. Novembre è ricco di possibilità, quindi mantenete la mente aperta e cogliete le opportunità.

Leone - 9° posto. Il vostro orgoglio e la vostra determinazione sono tratti che vi rendono unici e amati dagli altri, che vedono in voi un punto di riferimento. Potrebbe esserci una certa frustrazione sul lavoro o nelle responsabilità domestiche, forse perché non vi sentite apprezzati come meritereste per l'impegno che dimostrate ogni giorno.

Questo sabato è l’ideale per dedicare un po’ di tempo solo a voi stessi. Se uscite, ricordatevi di vestirvi bene per evitare sorprese con il freddo che si fa sentire. Chi sta già combattendo un leggero raffreddore, sarebbe meglio che evitasse di esporsi.

Acquario - 8° posto. La giornata vi porta a riflettere su voi stessi, e non è da escludere un momento di malinconia o insoddisfazione. Siete pieni di pensieri e avete mille cose in mente, ma ricordate che chiedere aiuto non è un segno di debolezza. Se vi sembra che alcuni problemi siano enormi, è possibile che la situazione non sia così grave come sembra. Raccogliete le vostre energie per affrontare il mese con determinazione, e liberatevi di ciò che non vi soddisfa più.

Il tempo che viene vi offre occasioni importanti per voltare pagina e guardare avanti.

Vergine - 7° posto. Prendersi cura di sé stessi è essenziale, e potreste accorgervi che il ritmo frenetico degli ultimi tempi vi sta logorando sia fisicamente che mentalmente. La giornata è adatta per mettere ordine nei pensieri e chiarire alcune questioni rimaste sospese. Evitate di prendere decisioni affrettate: chi nutre dei sentimenti per voi potrebbe non essere molto esplicito, ma è probabile che stia aspettando il momento giusto per aprirsi. Le coppie hanno davanti buone prospettive per consolidare i progetti di vita, mentre chi è in cerca di un nuovo amore troverà occasioni di socializzazione promettenti.

Capricorno - 6° posto. Il vostro carattere riservato e riflessivo vi dà un’aria di mistero, e chi vi conosce superficialmente potrebbe pensare che siete autosufficienti. Tutti hanno bisogno di supporto, e non c’è nulla di sbagliato nel chiederlo quando serve. Se alcuni progetti o impegni sembrano troppo pesanti, confidatevi con una persona fidata. Una confidenza importante da parte di qualcuno a voi caro potrebbe aprirvi gli occhi su nuove prospettive. Novembre porta un ventaglio di novità: accoglietele con entusiasmo.

Gemelli - 5° posto. Una giornata particolare in cui potreste ritrovarvi alle prese con alcuni dubbi, sia sul piano sentimentale che lavorativo. In casa, alcune situazioni potrebbero sembrare fuori controllo e questo aumenta il nervosismo.

Cercate di evitare tensioni con i familiari, che sono lì per darvi supporto, non per diventare valvole di sfogo. La recente confusione vi ha lasciato un po' stressati, ma nel corso dei prossimi giorni il clima si farà più sereno. È possibile che incontriate una persona interessante o riceviate una chiamata inaspettata.

Toro - 4° posto. La giornata è particolarmente favorevole e regalerà energia sia in amore che nella fortuna. Avete la possibilità di vivere momenti gratificanti e di ricevere riscontri positivi. Avvertite un nuovo slancio di vitalità e avete la giusta determinazione per chiarire eventuali malintesi del passato. Dedicate del tempo a voi stessi, magari allontanandovi un po’ dai social e ritagliandovi dei momenti di tranquillità.

La vostra personalità calda e coinvolgente è come una calamita per chi vi sta intorno: regalate sorrisi, saranno il rimedio a ogni piccola preoccupazione.

Pesci - 3° posto. Nei prossimi giorni potreste ricevere ottime notizie sul fronte lavorativo. Qualcuno che appartiene al passato o un parente potrebbe mettersi in contatto con voi, portandovi una sorpresa piacevole. Se avete voglia di cambiamento, sappiate che ci sono molte opportunità che vi consentono di migliorare la vostra situazione. Una giornata che invita alla calma e al riposo, e il piacere di una serata tranquilla in casa sarà difficile da battere. La compagnia di chi amate, un camino acceso o una cioccolata calda sono perfetti per ricaricarvi e prepararvi alle novità.

Cancro - 2° posto. La settimana non è stata semplice, ma il peggio sembra ormai alle spalle. Alcune difficoltà vi hanno messi alla prova, rendendo instabile il vostro umore, e questo potrebbe aver creato tensioni con le persone care. Dedicate la giornata al riposo e cercate di non fare tardi la sera. Il mese di novembre si prospetta positivo, con possibilità di crescita e miglioramenti in molti ambiti. Tra piccoli acquisti per la casa e la cura di sé stessi, ricordatevi di non esagerare. Novità interessanti sono in arrivo, sia a livello di progetti che di possibilità di crescita personale.

Bilancia - 1° posto. Ultimamente non tutto è filato liscio sul piano sentimentale, forse a causa di gelosie o incomprensioni.

Per fortuna, si aprono ora nuove prospettive che promettono di spazzare via ogni residuo di malumore. Il lavoro ha portato buoni frutti che presto saranno consolidati, e in serata le coppie potranno godere di momenti di grande complicità. I single sentiranno un rinnovato desiderio di avventurarsi in nuove conoscenze.