L'oroscopo di giovedì 22 giugno illustrerà come i movimenti dei corpi celesti influenzeranno le energie dei diversi segni zodiacali. La fortuna sarà dalla parte del Sagittario e dei Gemelli, qualche difficoltà arriverà invece per Leone e Acquario.

Oroscopo di giovedì 22 giugno: Toro testardo e orgoglioso

Ariete: l'amore sarà al centro dei vostri pensieri e se non avete ancora una persona accanto è arrivato il momento di cercarla. Sul lavoro tutto si può risolvere con un po' di ottimismo, non scoraggiatevi.

Toro: non sarà la giornata ideale per intavolare discussioni, soprattutto con la persona amata.

Sarete testardi, orgogliosi e gelosi e non lascerete molto spazio ad un punto di vista diverso dal vostro. Sarà meglio rimandare le decisioni.

Gemelli: la fortuna sarà dalla vostra parte, quelli che avrete oggi saranno incontri che si riveleranno molto utili per il futuro. Sia al lavoro che in amore il successo in questo giovedì di giugno è garantito.

Cancro: le occasioni ci saranno, ma starà a voi riuscire a prenderle al volo prima che ne approfitti qualcun altro. Le distrazioni nella giornata di oggi non vi permetteranno di avere la giusta prontezza di riflessi.

Oroscopo del giorno: Leone passionale

Leone: la passione illuminerà questa vostra giornata, sia in positivo che in negativo. Non si escludono discussioni, perché per un semplice disaccordo rischierete di arrabbiarvi più del dovuto.

Vergine: le stelle consigliano un'attenta riflessione prima di agire in questa giornata. Sarete portati a seguire l'istinto, ma questo potrebbe farvi sbagliare rotta. Sentirete il bisogno di staccare da tutto.

Bilancia: i rapporti con gli altri non saranno al massimo della serenità. Avrete una voglia di protagonismo che porterà molte critiche nei vostri confronti.

Sul lavoro limitatevi a portare avanti i vostri impegni.

Scorpione: le emozioni vi trascineranno anche troppo e la gelosia prenderà nuovamente il sopravvento. Dopo una parentesi molto serena, tornerete a sospettare un po' troppo del partner che potrebbe stancarsi.

Capricorno concentrato sulle finanze, Pesci verso decisioni importanti

Sagittario: la giornata promette bene soprattutto al lavoro. Non si esclude che riusciate a portare a termine un progetto importante guadagnandovi la stima e l'ammirazione che tanto vi mancavano.

Capricorno: l'Oroscopo del giorno annuncia che al centro dei vostri pensieri ci saranno le finanze e gli affari. La vostra determinazione vi aiuterà ad ottenere i risultati sperati. Potrebbe palesarsi una forte attrazione per un collega.

Acquario: sarete piuttosto irrequieti in questo giovedì. Vorrete ottenere tutto in ogni campo e sarà difficile far conciliare i doveri familiari con la voglia di libertà. Sul lavoro avrete poca concentrazione.

Pesci: sarà una giornata di riflessione, perché ci sarà bisogno di prendere delle decisioni importanti. Ricordatevi che non siete soli e che potrete chiedere anche il parere di chi vi sta accanto per risolvere tutto.