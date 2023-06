Giovedì 22 giugno troviamo sul piano astrologico Marte, Luna e Venere transitare nell'orbita del Leone, mentre il Nodo Nord, Urano e Giove risiederanno sui gradi del Toro. Mercurio, invece, protrarrà il moto in Gemelli, così come il Sole resterà stabile nel segno del Cancro. Plutone, in ultimo, proseguirà la sosta in Capricorno, come Nettuno e Saturno permarranno in Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Leone e Gemelli, meno roseo per Scorpione e Vergine.

Sul podio

1° posto Gemelli: briosi. Secondo l'oroscopo di giovedì 22 giugno, i nati Gemelli potrebbero beneficiare a piene mani di un eccelso tono umorale, grazie al quale riusciranno anche a passare sopra ad alcune provocazioni di colleghi e subalterni nel luogo di lavoro.

2° posto Leone: fase organizzativa. La Luna nel segno farà il paio col quadrato Marte-Urano e ciò indurrà i nati Leone a organizzare la loro quotidianità, in primis attività legate al nucleo domestico e professionale, in maniera più idonea alle loro priorità del momento.

3° posto Bilancia: buoni propositi. Giornata d'inizio stagione dove i nati Bilancia avranno buone chance di impegnarsi nel creare le condizioni adatte per iniziare a seguire un regime alimentare più sano, iscriversi in palestra oppure tentare di ammorbidire il loro atteggiamento con le persone che non gli stanno a genio.

I mezzani

4° posto Cancro: spazi esclusivi. La necessità con quale dovranno rapportarsi i nati Cancro questo giovedì sarà, specialmente in casa, di ritagliarsi uno spazio tutto per loro, in modo da potervici rintanare quando avranno bisogno di profondo relax mentale.

5° posto Toro: determinati. Sebbene nelle ventiquattro ore in questione alcuni risultati al lavoro potrebbero essere al di sotto delle aspettative, i nati Toro parranno non perdersi affatto d'animo mettendo in campo una straordinaria tenacia che li riporterà presto in auge.

6° posto Pesci: di sostegno. Un fratello, una sorella o un'amica fidata, nel corso del 22 giugno, necessiteranno di una parola di conforto o d'incoraggiamento, così i nati Pesci non lesineranno nel fornire il sostegno morale necessario a tale persona cara.

7° posto Acquario: amore sottotono. Semaforo acceso sul giallo per il ménage amoroso di casa Acquario, con quest'ultimi che avranno ottime possibilità di dover avere a che fare con un clima gelido in coppia e sbrinare questo freezer emotivo non sarà un gioco da ragazzi.

8° posto Capricorno: comfort zone. Anziché lasciarsi trasportare dal nuovo che avanza, come vorrebbero l'astro di Ade e il Grande Maestro, i nati Capricorno parranno continuare a crogiolarsi nella tanto amata comfort zone.

9° posto Ariete: perdite di tempo. Il rischio che, con buona probabilità, correranno i nati Ariete questo giorno d'inizio estate sarà di non essere abbastanza lucidi per comprendere dove indirizzare le loro energie e ciò li porterà a dedicarsi ad attività che avrebbero dovuto mettere in secondo piano.

Ultime posizioni

10° posto Scorpione: burberi. Un po' per alcune beghe relazionali e un po' per la poca voglia di vedere le solite facce, i nati Scorpione potrebbero affrontare questa giornata di fine giugno con un sorriso capovolto stampato sul viso che non li abbandonerà sino a sera.

11° posto Vergine: finanze flop. Se da un lato, durante questo giovedì, i nati Vergine saranno inclini a lanciarsi in spese compulsive, dall'altro lato il carnet astrale suggerirà loro di serrare i cordoni della borsa.

12° posto Sagittario: effetti. L'atteggiamento, sia in termini di comunicazione verbale che di azioni fisiche, che i nati Sagittario hanno attuato nelle ultime due settimane potrebbe portare i suoi frutti a partire da questo 22 giugno, col segno di Fuoco che dovrà fare i conti con le conseguenze del suo recente fare impetuoso e spavaldo.