L'oroscopo di giovedì 15 giugno ha in serbo tante novità. Le previsioni zodiacali, in base all'assetto astrale, mettono in evidenza i punti di forza e di debolezza dei dodici profili. Amore, lavoro e amicizia hanno un ruolo fondamentale, soprattutto per quanto riguarda la sfera emotiva e decisionale. La descrizione dettagliata della quotidianità è accompagnata da una classifica che consente di farsi un'idea del ruolo di ogni segno rispetto all'intera ruota planetaria.

Previsioni astrologiche di giovedì 15 giugno: i primi segni in classifica

Vergine (1° posto): sarete soddisfatti della vita di coppia.

Il partner vi darà tutte le attenzioni del caso. La sua gentilezza vi consentirà di vivere con maggiore serenità. Inoltre, vi concederete qualche svago in più. L'autostima sarà la ciliegina perfetta in questo quadro.

Sagittario (2° posto): la vostra serietà vi aiuterà a mantenere la concentrazione sul posto di lavoro. Vi verranno affidate grandi responsabilità per via delle vostre doti. Sarete abili anche in ambito relazionale. Saprete comunicare serenamente con i colleghi di lavoro per creare un clima costruttivo.

Ariete (3° posto): avrete la forza di portare a termine gli incarichi più incombenti. Non lascerete nulla in sospeso. Dimostrerete di avere grande forza d'animo e le vostre capacità saranno molto apprezzate sul posto di lavoro.

Amici e famiglia daranno un contributo non indifferente.

Scorpione (4° posto): il potere dell'amicizia vi influenzerà positivamente. La risata rappresenterà la vostra arma vincente. Sarete l'anima della festa e vi piacerà catalizzare tutta l'attenzione. Non avrete alcuna difficoltà a stringere nuovi rapporti, ma in amore sarete più diffidenti.

Oroscopo del giorno 15 giugno: i segni mezzani

Cancro (5° posto): sarete sufficientemente autonomi da occuparvi anche dei problemi altrui. Dimostrerete grande solidarietà, sia sul posto di lavoro sia in ambito sentimentale. Il vostro aiuto sarà apprezzato, ma ci saranno delle situazioni sulle quali non potrete mettere mano.

Bilancia (6° posto): crederete nelle vostre capacità, sia fisiche che mentali.

Vi piacerà dimostrare agli altri i progressi fatti nel corso del tempo, ma non sarete vanitosi. Sarete sempre aperti alle critiche costruttive. La vita di coppia potrebbe comportare qualche piccolo ostacolo.

Acquario (7° posto): sarete dei grandi sognatori. Vi piacerà immaginare territori lontani, viaggi da fare e opportunità ancora inesplorate. A livello pratico, però, prima di lanciarvi in nuove avventure, dovrete ancora risolvere alcune questioni. Se agirete con costanza e attenzione non avrete alcun problema.

Capricorno (8° posto): i nati sotto il segno del Capricorno dovranno fare attenzione agli sbalzi d'umore. La giornata, caratterizzata dai suoi alti e bassi, potrebbe mettervi alla prova.

La pressione crescente apparirà come una nemica da sconfiggere. I punti di riferimento, però, non mancheranno.

Previsioni zodiacali del 15 giugno: gli ultimi posti in classifica

Gemelli (9° posto): rimarrete un po' delusi dalla situazione lavorativa. Il capo, infatti, non vi concederà i riconoscimenti tanto desiderati. Continuerete a rimanere nell'ombra, senza riuscire a compiere il salto di qualità. Le previsioni astrologiche vi consigliano di non dare sfogo alla rabbia, ma di avere un atteggiamento più controllato.

Leone (10° posto): lo stress potrebbe prendere il sopravvento. Sarete abili in ambito lavorativo, ma la situazione di coppia apparirà quasi disperata. I confronti si concluderanno in modo brusco, senza essere riusciti a raggiungere un accordo.

Il tempo sarà un ottimo alleato.

Pesci (11° posto): non riuscirete a scendere a patti con la vostra timidezza. Il partner proverà a trascinarvi nelle sue avventure, però, preferirete mantenere un profilo basso per non dare troppo nell'occhio. Con la mente, tornerete spesso al passato e alle opportunità perdute.

Toro (12° posto): sarete fin troppo impulsivi nelle scelte che prenderete. L'essere troppo precipitosi, in parte, farà parte del vostro carattere, ma alcune situazioni potrebbero estremizzare questa predisposizione. Le previsioni astrologiche vi consigliano di rimanere con i piedi ancorati a terra.