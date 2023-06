L'oroscopo di mercoledì 21 giugno ha in serbo tante novità. Alcuni segni saranno pronti a mettersi in gioco, mentre altri si faranno sopraffare dalla paura. Inoltre, è presente anche una classifica giornaliera che consente di dare uno sguardo ampio alla situazione generale.

Previsioni astrologiche di mercoledì 21 giugno: i primi posti in classifica

Bilancia (1° posto): sarete divertenti e vivaci. Agirete nel pieno rispetto degli altri, senza alcuna esclusione. Prima di dire qualcosa, approfondirete i sentimenti del vostro interlocutore in modo da non dire niente di potenzialmente offensivo.

Con il partner, porterete avanti una storia d'amore salda e soddisfacente.

Ariete (2° posto): non avrete nulla di cui lamentarvi. La situazione sarà rosea da tutti i punti di vista. Darete il massimo sul posto di lavoro e riuscirete a raggiungere risultati ambiziosi. La vostra grinta non passerà inosservata agli occhi del campo. Impiegherete la stessa energia anche nei rapporti interpersonali.

Vergine (3° posto): riceverete tutto il sostegno necessario. La vostra famiglia non potrà fare a meno di porgervi i suoi più sentiti complimenti. Verrà attribuito grande valore ai vostri progressi, soprattutto perché ci sarete in possesso di tante altre abilità da scoprire e potenziare. Nessuno tenderà a sottovalutarvi.

Capricorno (4° posto): l'amore non avrà più segreti per voi. Sarete spigliati e romantici, senza alcun problema di tipo relazionale. Vi piacerà corteggiare la persona amata per dedicarle tutte le attenzioni possibili. Inoltre, avrete diversi assi nella manica da rivelare. Il lavoro si manterrà costante e privo di rischi.

Oroscopo del 21 giugno: i segni mezzani

Acquario (5° posto): l'attività lavorativa non presenterà alcuna insidia. Il vostro approccio sarà lineare e propositivo. Non rifiuterete alcuna mansione e saprete gestire bene lo stress. In alcune occasioni, i vostri consigli saranno in grado di aiutare anche i colleghi. Il tempo per il partner non mancherà, almeno non durante le ore serali.

Cancro (6° posto): riceverete mille attenzioni positive. Non sarete infastiditi dalla presenza degli altri perché amerete il confronto. Non avrete alcun problema a stringere amicizia con i colleghi di lavoro e anche la relazione con il partner non andrà incontro ad alcun problema. Attenzione, però, a non trascurare la famiglia.

Leone (7° posto): tenderete a farvi mille problemi. Sarete alle prese con una situazione nuova che, seppur bella, farà aumentare il vostro livello d'ansia. Sarà importante non dubitare delle vostre capacità e continuare a percorrere la strada intrapresa. Con il passare delle ore, la consapevolezza aumenterà.

Toro (8° posto): non accetterete alcuna giustificazione da parte del partner.

Vorrete solo ascoltare la verità. La vostra insistenza porterà a un confronto accesso che vi lascerà sorpresi da diversi punti di vista. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di cercare la giusta strategia per affrontare le cose.

Previsioni zodiacali del giorno 21 giugno: gli ultimi posti

Gemelli (9° posto): tenderete a non ascoltare i consigli altrui. La famiglia, il partner e gli amici avranno poca voce in capitolo delle vostre scelte future. Sarete così sicuri di voi stessi da non considerare l'idea di essere in errore. Le previsioni astrologiche del 21 giugno vi consigliano di riflettere più attentamente.

Pesci (10° posto): avrete bisogno di risolvere traumi irrisolti. Essi peseranno molto sulla vostra quotidianità.

Sfogare le emozioni apparirà come l'unico rimedio possibile. Non sarà consigliabile farlo da soli per via del forte impatto che dovrebbe avere. Qualche ora in compagnia potrà fare la differenza.

Sagittario (11° posto): l'ansia eccessiva non vi consentirà di concentrarvi al meglio. Le vostre intenzioni saranno buone, però, avrete difficoltà a portare a termine attività troppo impegnative. Potrebbe essere utile fare delle pause tra uno step e l'altro. Gli amici non vi lasceranno soli neanche per un momento.

Scorpione (12° posto): sarete fieri di voi stessi, ma i recenti sforzi compiuti non vi consentiranno di ricaricare le batterie velocemente. Avrete bisogno di un po' di tempo per far tornare le cose alla normalità. Nel mentre, le previsioni astrologiche del 21 giugno vi consigliano di non tirare troppo la corda e di dedicarvi alle vostre attività preferite.