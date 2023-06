L'oroscopo del 10 giugno 2023 consiglia ai Capricorno di non farsi piegare dalla prepotenza del partner e a coloro della Vergine di mettere le cose in chiaro con l’anima gemella. Per i nati sotto il segno della Bilancia si prospetta una giornata all’insegna della tranquillità, invece gli Ariete sarà una giornata a dir poco conflittuale. In primo piano l’astrologia dedicata alla giornata di sabato 10 giugno e le previsioni amorose con le pagelle segno per segno.

La giornata di sabato 10 giugno secondo l'oroscopo dell'amore: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – La giornata inizia con qualche conflitto su cose di poco conto. Per i conviventi è normale, in questo periodo, essere un po’ agitati. Potete rimediare vivendo il meno possibile sotto lo stesso tetto. Se tutto ciò sembra troppo drastico, allora in camera separate. A volte, la lontananza fisica e mentale rafforza il legame. Voto: 6

Toro – Il vostro partner non avrà nulla da rimproverarvi, visto che siete un tipo scrupoloso, premuroso e leale. Forse avete capito quanto è importante avere al vostro fianco una persona degna di stima. Per alcune coppie, non sarà tutto rosa e fiori per via degli ostacoli da superare.

Questa situazione vi provoca attacchi d’ira e di pessimismo, ma con il tempo svaniranno. Voto: 6,5

Gemelli – Alcuni nati in Gemelli si ritroveranno spesso a pensare ad alcuni avvenimenti passati e potrebbero riconsiderare alcune storie, magari a preferirle a quella attuale. L'Oroscopo dell'amore raccomanda di chiudere definitivamente con il passato e di occuparsi maggiormente dell’attuale relazione romantica.

Se continuate a pensare ai vecchi amori, il vostro rapporto di coppia si spezzerà e sarà difficile ricucirlo. Voto: 6,5

Cancro – Partirete con il piede giusto, se vi date tanto da fare. La persona che vi ha stregato potrebbe essere molto timida, mettetela a suo agio, così scoprirete se è la vostra anima gemella. Se il vostro passato non è stato roseo, adesso potete godervi tutto ciò che verrà.

Voto: 6,5

Previsioni degli astri per l'amore, sabato 10 giugno: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Il partner vuole chiudere la vostra relazione, ma voi non avete nessuna intenzione di rinunciare a un rapporto che considerate perfetto. Così facendo si peggiorano le cose e l’addio sarà ancora più doloroso. Ogni favola ha una fine, ma ogni libro ha un nuovo inizio, quindi, guardate altrove e scrivete una nuova storia. Presto dimenticherete quella relazione e assaporerete nuove esperienze. Voto: 6

Vergine – Nella prima parte della giornata sarete presi da una forte indecisione, insoddisfazione e irritazione. In serata, però, raggiungerete una certa stabilità psicologica. Potreste vedere il vostro partner con occhi diversi, tutta colpa delle paranoie.

In questo caso, l’oroscopo consiglia di affrontare la persona in questione e di fare chiarezza. Alcune coppie scopriranno di non amarsi più e chiuderanno la storia di comune accordo. Voto: 6

Bilancia – Giornata tranquilla per alcune coppie, andrete più d’accordo con il partner perché saprete come prenderlo, dove insistere e dove lasciar perdere. Questo equilibrio è molto importante. Non buttatevi in relazioni che non conoscete bene, meglio essere single che complicarsi la vita per una storia tossica. Voto: 6,5

Scorpione – Secondo l'oroscopo dell'amore, questo è un periodo sereno per molte coppie innamorate. Se qualche piccola ombra è ancora presente nella vostra relazione romantica, affrontatela subito e concentratevi solo su cose buone e positive.

Date un taglio al passato e concentratevi sul futuro. Voto: 7

L'amore secondo le previsioni dell'oroscopo per il giorno 10 giugno: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Alcuni rapporti di famiglia sono a rischio. Prima di tutto dovete fare chiarezza con voi stessi e poi affrontare le questioni altrui. Prima di prendere decisioni importanti, riflettete con calma e chiedetevi cosa volete realmente dalla vostra vita. In ogni caso, tenete fuori dalla famiglia i problemi di lavoro. Voto: 6

Capricorno – Non mostratevi troppo arrendevoli davanti alle pretese di un partner prepotente. Fate valere i vostri diritti. Se proprio non ne potete più, dateci un taglio: meritate di essere felici, non fatevi soffocare da persone di dubbia moralità.

Voto: 6

Acquario – Una cotta importante potrebbe farvi sentire ancora di più le farfalle nello stomaco. Le coppie che stanno insieme da tanti anni e che si amano ancora dovranno tenere saldo il timone, piccole difficoltà saranno superate con amore e pazienza. Voto: 6,5

Pesci – Se ci tenete al vostro partner, sfruttate il potere della comunicazione per mettere a tacere qualche dubbio di troppo. Ritrovate la complicità e abbiate più fiducia nel vostro rapporto di coppia. Raddoppia la passione per alcune coppie fresche, mentre le coppie sposate da qualche anno iniziano a vedere qualche crepa. Niente panico, affrontate ogni questione a testa alta. Voto: 7