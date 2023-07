L'oroscopo di martedì 1° agosto ha in serbo tante sorprese ed è pronto a svelare tutti i segreti dei segni zodiacali. Alcuni di loro saranno più vivaci, mentre altri si concentreranno su questioni serie. Le stelle metteranno in luce quadri inerenti soprattutto alla vita lavorativa, sentimentale e sociale.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 1° agosto 2023.

Oroscopo del 1° agosto 2023: dall'Ariete al Cancro

Ariete: sarete fieri di voi stessi. Non avrete alcun rimpianto perché, fino a questo momento, siete sempre riusciti a raggiungere gli obiettivi desiderati.

Avrete altri traguardi davanti a voi e sarete certi di poter replicare le azioni del passato. Attenzione, però, a non peccare di presunzione.

Toro: non avrete voglia di impegnarvi in una relazione seria. Preferirete mantenere un rapporto saldo, ma poco profondo. Avrete tempo per approfondire la conoscenza del partner e per trovare la vostra anima gemella. Il vostro atteggiamento, però, potrebbe creare un po' di disappunto.

Gemelli: metterete al primo posto il lavoro. Vorrete dare il massimo per convincere il vostro capo. Le previsioni astrologiche del giorno, però, vi consigliano di non sforzarvi in modo eccessivo. Lo stress non sarà un buon alleato, soprattutto in situazioni importanti.

Cancro: sarete un po' sfuggenti.

Avrete paura di lasciarvi andare con il prossimo e di rivelare troppo di voi stessi. Preferirete rimanere in silenzio, per concentrarvi sui vostri progetti personali. Avrete ancora molto su cui lavorare. Un pizzico di fantasia potrebbe essere di aiuto.

Previsioni astrologiche del 1° agosto 2023: dal Leone allo Scorpione

Leone: dovrete trovare il modo per tenere sotto controllo l'ansia in eccesso.

Ultimamente il vostro umore è andato incontro a cambiamenti repentini. Potrete mettere fine a questo meccanismo, ma solo se lo vorrete realmente. Tornare ai vostri vecchi hobby vi sarà utile.

Vergine: sarete disposti ad andare incontro al partner. Vorrete creare una relazione tranquilla, basata sull'amore, sul rispetto e sulla considerazione dell'idee altrui.

Ci saranno alcuni atteggiamenti da correggere, però, con la collaborazione di entrambe le parti, tutto andrà per il meglio.

Bilancia: questa giornata sarà davvero fortunata. Vi distinguerete per la vostra voglia di fare e per la capacità di parlare al prossimo. Non avrete bisogno di ascoltare tante parole per comprendere lo stato d'animo altrui. Vi basterà guardare negli occhi una persona per avere un quadro chiaro.

Scorpione: vi godrete al meglio la vostra vacanza. Non avrete alcuna intenzione di rovinarvi questa giornata a causa di pensieri intrusivi. Darete la precedenza alle emozioni positive, come l'amore, l'affetto e l'altruismo. I vostri amici non potranno fare a meno di unirsi a voi.

Previsioni zodiacali del 1° agosto 2023: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: avrete bisogno di aumentare la fiducia in voi stessi. Di recente siete stati sottoposti a turbamenti emotivi non indifferenti. La ripresa sarà ancora lontana, però, con gli accorgimenti giusti, riuscirete a far tornare il sereno nella vostra vita. L'aiuto del partner sarà fondamentale.

Capricorno: farete fatica ad accettare i consigli degli altri. Non sarete pronti a prendere in considerazione certe idee. Preferirete sbagliare piuttosto che scendere a compromessi. Questo comportamento potrebbe crearvi qualche problema, soprattutto sul posto di lavoro.

Acquario: sarete un po' duri nei confronti delle persone care. La rabbia per situazioni esterne non vi consentirà di vedere tutto con lucidità.

Vi sfogherete in modo imprevisto, generando delusione e sofferenza. Non sarà mai troppo tardi per voltarvi indietro e chiedere scusa.

Pesci: intraprendere una direzione diversa rispetto a quella precedente. Sarete fieri di voi stessi e lotterete per ottenere il successo tanto desiderato. La famiglia e gli amici, però, avranno idee diverse. Il loro punto di vista potrebbe causarvi sentimenti contrastanti.