L'oroscopo della giornata di martedì 1° agosto prevede un inizio di mese migliore per i nativi Acquario, che potranno contare sulla Luna in congiunzione, mentre Gemelli sarà sopraffatto da emozioni intense. Giove aiuterà i nativi Pesci al lavoro, mentre Vergine sarà soddisfatta del proprio operato al lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 1° agosto.

Previsioni oroscopo martedì 1° agosto 2023 segno per segno

Ariete: inizierete il mese di agosto in modo migliore secondo l'oroscopo. Questa giornata si rivelerà godibile per voi e per il partner grazie alla Luna e Venere in buon aspetto.

Anche voi troverete pace e serenità con le persone che amate. In ambito lavorativo v'impegnerete tanto nel prossimo periodo, ciò nonostante sarà meglio non avere aspettative troppo elevate. Voto - 8️⃣

Toro: giornata di martedì che vedrà un cielo più complicato sul fronte sentimentale. La Luna e Venere infatti saranno in quadratura, ma potrete contare su Mercurio in trigono, che porterà un po’ di buon senso nel vostro rapporto. Nel lavoro sarete messi molto bene, con risultati spesso sopra le aspettative. Voto - 7️⃣

Gemelli: questo cielo riempirà la vostra vita di emozioni intense secondo l'oroscopo. Troverete sempre un buon motivo per essere felici con la persona che amate, e anche voi single potrete trascorrere bei momenti in famiglia e con gli amici.

Sul fronte professionale dovrete trovare nuovi stimoli per i vostri progetti, perché vi sentite un po’ bloccati al momento. Voto - 7️⃣

Cancro: questa prima giornata del mese sarà piacevole in amore per voi nativi del segno. L'astro argenteo non sarà più opposto nei vostri confronti, e porterà discreti momenti da vivere con la persona che amate.

Per quanto riguarda il lavoro procederete abbastanza spediti con i vostri progetti, e questo cielo vi accompagnerà verso grandi risultati. Voto - 8️⃣

Leone: è iniziato il vostro periodo, il vostro mese, ma questo cielo non vi permetterà di iniziare al meglio. La Luna infatti si troverà in opposizione, e Venere in congiunzione potrebbe non essere sufficiente per vivere un rapporto soddisfacente.

Sul fronte professionale dovrete avere una grande cautela verso nuove iniziative. Certo è che l'impegno da parte vostra non mancherà. Voto - 6️⃣

Vergine: giornata di martedì tutto sommato convincente dal punto di vista sentimentale. Godrete di un cielo tutto sommato sereno, con momenti davvero piacevoli insieme alla persona che amate. In ambito lavorativo invece questo periodo sarà davvero produttivo per voi, con risultati spesso sopra le aspettative. Non avrete dunque motivo di non essere soddisfatti del vostro operato. Voto - 8️⃣

Bilancia: sfera sentimentale gradevole in questa giornata di martedì. L'astro argenteo vi sorriderà in questo periodo, e potrete iniziare il prossimo mese con le migliori aspettative per il vostro rapporto.

Nel lavoro avrete un sacco di pensieri per la testa, e non potrete concedervi errori in questo periodo. Voto - 7️⃣

Scorpione: prima giornata del mese che potrebbe non darvi grandi soddisfazioni in amore secondo l'oroscopo. Stelle come la Luna e Venere vi metteranno in difficoltà. Single oppure no, meglio non forzare troppo i rapporti per voi più cari. Sul posto di lavoro sarete messi bene, con risultati spesso soddisfacenti, ma che non rasentano la perfezione. Voto - 6️⃣

Sagittario: previsioni astrali positive secondo l'oroscopo della giornata di martedì. La Luna e Venere vi sorrideranno, e renderanno queste prime giornate del mese interessanti per il vostro rapporto. Sul fronte professionale avrete tanto da sistemare per poter gestire meglio le vostre mansioni e recuperare terreno.

Voto - 7️⃣

Capricorno: sarà un martedì interessante per voi nativi del segno, soprattutto al lavoro, illuminato da stelle come Mercurio, Marte, Saturno e Giove, che vi porteranno dritti verso il successo professionale. In amore nutrirete buoni sentimenti nei confronti del partner, da poter vivere un rapporto genuino, soprattutto voi nati nella prima decade. Voto - 9️⃣

Acquario: il mese di agosto inizierà con il piede giusto per voi secondo l'oroscopo. Vi sentirete meglio con il partner grazie alla Luna in congiunzione, ritrovando un pizzico di serenità all'interno del vostro rapporto. Per quanto riguarda il lavoro non brillerete per risultati, ciò nonostante, sarete abbastanza sicuri di aver dato il massimo.

Voto - 7️⃣

Pesci: Giove in sestile e Saturno in congiunzione saranno di grande aiuto in questa giornata di martedì. I vostri progetti forse non saranno i migliori in assoluto, ma non saranno neanche un disastro. In amore sarà un periodo abbastanza tranquillo per voi e il partner, con momenti davvero piacevoli da trascorrere insieme. Voto - 7️⃣