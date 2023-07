L'oroscopo dal 10 al 16 luglio ci informa sull'andamento settimanale di coloro che sono ancora single. I Pesci potrebbero subire notevoli cambiamenti, il Capricorno potrebbe rimanere molto deluso. Scopriamo ora le previsioni astrali dei 12 segni dello zodiaco.

Le predizioni astrali dal 10 al 16 luglio per i cuori solitari: i primi sei segni

Ariete: i nuovi incontri potrebbero portare qualcosa in più rispetto ad una semplice conoscenza. Non fatevi cogliere impreparati e se trovate qualcosa di interessante sfruttatela. Dovrete essere abili a capire fin dove potrete arrivare.

Toro: se effettivamente state cercando l'amore questa sarà la settimana adatta a voi. Non dovrete andare molto lontano, qualcosa di bello accadrà con una persona da sempre molto vicina a voi. Approfittatene e non perdete l'occasione.

Gemelli: ultimamente vi state un po' lasciando andare, per trovare l'anima gemella sarà fondamentale anche la cura del vostro aspetto. Non pensate che tutto vi riesca e tutto vi sia dovuto, potreste rimanere molto delusi.

Cancro: con le stelle accanto niente vi sarà precluso. Dovrete essere bravi a cogliere l'attimo e cercare di capire cosa realmente desiderate. Non accontentatevi dei paliativi, a quel punto é preferibile mantenere il vostro status.

Leone: alcune storie passate non sono state totalmente dimenticate.

Rischierete violente discussioni con delle persone che pensavate avessero lasciato definitivamente la vostra vita. Cercate di essere superiori ed evitate troppe polemiche.

Vergine: dimostrerete di non avere fretta e di non voler cambiare il vostro status così velocemente. Durante la settimana ci saranno alcune cose che vi faranno seriamente riflettere, non mettetele in secondo piano e pensateci bene.

Le previsioni zodiacali dal 10 al 16 luglio per i single: i restanti segni

Bilancia: dovrete dimostrare di avere veramente voglia di mettervi in gioco. La persona che state conoscendo non sarà convinta che siate totalmente sinceri. Deciderete voi se confermare i suoi pregiudizi o farle cambiare idea.

Scorpione: avrete molta voglia di mettervi in gioco, riuscirete a superare alcuni ostacoli e conoscerete la persona che vi sta a cuore.

Cercate di non essere eccessivamente soffocanti oppure rischierete di vanificare tutto.

Sagittario: le occasioni che vi capiteranno non saranno banali e trascurabili. Dovrete mettere tutto il vostro entusiasmo e l'impegno necessario per arrivare ad una conclusione positiva.

Capricorno: sarete molto delusi dall'atteggiamento di una persona che avevate deciso di corteggiare. Non solo non sarete ricambiati ma verrete anche sonoramente snobbati. Non demordete ci saranno tante altre occasioni.

Acquario: non risulterete essere felici con voi stessi. Ci sarà qualcosa che vi metterà ansia e non vi farà vivere bene alcuni momenti. Aspettate che tutto passi e cercate di starvene un po' per conto vostro.

Pesci: ci potrebbero essere dei sostanziali cambiamenti nella vostra vita. Tirate fuori il meglio da tutto ciò che vi accadrà, avrete la possibilità di migliorare la vostra vita sociale.