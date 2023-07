L'oroscopo del 7 luglio ci informa sull'andamento della giornata dei 12 segni zodiacali. Il Capricorno non sarà molto brillante, mentre il Cancro avrà voglia di cambiamento. Scopriamo ora nel dettaglio tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo del 7 luglio: i primi sei segni

Ariete: potreste non essere particolarmente lucidi relativamente ad alcuni comportamenti che terrete con la vostra dolce metà. Sul lavoro potreste risultare stanchi e un pochino stressati.

Toro: la vostra situazione sentimentale non sarà particolarmente interessante ma a breve potrebbe cambiare positivamente.

Per quel che riguarda il lavoro non cercate di mettere troppa carne al fuoco.

Gemelli: non siate troppo evasivi e provate qualche volta a mettervi anche nei panni dell'altro, vedrete tutto in maniera diversa. Sul lavoro siate maggiormente attenti e non agite con troppa superficialità.

Cancro: potreste avere voglia di cambiamento sotto l'aspetto sentimentale, cercate solo di capire se può essere una cosa definitiva. Il lavoro non vi sta più dando le motivazioni passate, rifletteteci bene.

Leone: in amore riuscirete a cavarvela egregiamente uscendo fuori da una situazione che rischiava di farvi capitolare. Sul lavoro avrete la possibilità di raggiungere degli obiettivi davvero insperati.

Vergine: per quel che riguarda i sentimenti le cose potrebbero non andare esattamente come le avevate programmate.

In ambito lavorativo ci potrebbero essere dei progetti che stuzzicheranno la vostra curiosità.

Le predizioni astrologiche del 7 luglio: i restanti segni

Bilancia: non sarete particolarmente propensi a rendere definitivo un legame del quale non siete troppo convinti. Per quel che concerne il lavoro non siate troppo duri con voi stessi, non sempre sono vostre le responsabilità.

Scorpione: non lamentatevi, potrebbe andarvi molto peggio. Il vostro partner vi sopporta e questo è già una grande vittoria. Il lavoro non vi farà trascorrere certamente una giornata felice, abbozzate e andate avanti.

Sagittario: in amore riuscirete ad essere maggiormente sereni e avrete l'opportunità di rendere felice la persona amata.

Sul lavoro sarete particolarmente apprezzati, da colleghi e superiori.

Capricorno: non sarete particolarmente brillanti, cercate di farvi forza e sopportate qualche capriccio della vostra dolce metà. Sul lavoro continuate a mettere determinazione nelle attività che farete.

Acquario: non trascurate troppo la persona amata, fareste un errore imperdonabile e potreste difficilmente tornare indietro. Per quel che riguarda il lavoro siate più precisi e meno arruffoni.

Pesci: chiarite dentro di voi alcune cose che non vi permettono di avere un rapporto sereno con la vostra dolce metà, ne trarrete giovamento. Il lavoro non sarà esattamente un toccasana, rilassatevi un po'.