L'oroscopo della settimana che va dal 9 al 15 settembre dedicato al segno dello Scorpione lo invita a pretendere di più sia da se stesso che dagli altri. Per quel che riguarda il lavoro, nel fine settimana potrebbero esserci dei miglioramenti. Per l'amore ci saranno belle iniziative in arrivo: in coppia bisognerà mostrare i propri sentimenti, mentre i single potranno dialogare con una persona e prendere una decisione non semplice.

La settimana dello Scorpione

La settimana sarà certamente favorevole, soprattutto grazie alla vostra abnegazione e alla tenacia che possedete.

Pretenderete molto da voi stessi, ma anche dagli altri. Questo vi permetterà di alzare l'asticella e di essere protagonisti in alcune situazioni che volenti o nolenti entreranno a far parte della vostra quotidianità. Andate diretti sugli obiettivi che vi siete prefissati e se necessario non abbiate paura di alcune conseguenze. Non sarete mai soli e potrete contare sul supporto di alcune persone che nel momento del bisogno si dimostreranno davvero vicine.

Il lavoro

Per quanto riguarda l'aspetto lavorativo non abbiate timore di osare e se vedete che le cose non vanno per il verso giusto create qualche situazione o mettete mano a qualche progetto. Non aspettatevi molto dagli altri e agite in prima persona, è sempre la cosa migliore e quella che porta risultati.

Soprattutto verso il fine settimana potreste riuscire a vedere un po' di luce in fondo al tunnel e anche il vostro morale ne risentirà in maniera piuttosto positiva. Economicamente non fate il passo più lungo della gamba, ma questo non significa fare tante rinunce, solo essere moderati e avere delle priorità.

L'amore

Per quel che concerne l'aspetto sentimentale di coppia non abbiate paura di mostrare i vostri veri sentimenti alla persona amata.

Anzi, se non sarete sufficientemente chiari con lei rischierete qualche disguido del quale in questo momento non avete affatto bisogno. Prendete una bella iniziativa e se non siete bravi a parole dimostrate attraverso i fatti. Il vostro partner potrebbe rimanere meravigliato e cambiare immediatamente opinione, su di voi e sul vostro modo di trattare l'aspetto sentimentale.

Se siete ancora dei cuori solitari avrete la possibilità di conoscere e valutare meglio una situazione che vi sta particolarmente a cuore. In questa settimana avrete modo di dialogare con una persona e capire i reali sentimenti che nutre nei vostri confronti, anche se non sarà semplice per voi poi prendere una decisione in merito. Sarà però necessario l'intervento e l'aiuto di qualche amico fidato, soprattutto per far sì che riusciate a mettere un po' di chiarezza nella vostra testa. L'importante sarà pensare soprattutto al presente e lasciare da parte passato e futuro.