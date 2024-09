L'oroscopo del dodici settembre è segnato dal passaggio della Luna in Capricorno, un transito che renderà l’atmosfera più seria e disciplinata, ma che spingerà in fondo alla classifica il povero Cancro. Quest'ultimo segno zodiacale potrebbe avere delle ore 'storte', mentre l'Acquario, in 4^ posizione, si ritrova con uno spirito più combattivo che mai.

Previsioni astrologiche del 12 settembre: giovedì 'no' per Cancro

Cancro: 12° - Le cose potrebbero non andare per il verso giusto in queste 24 ore. Le stelle non sono predisposte in modo vincente, infatti la Luna è in una posizione disturbante.

Dunque, la giornata potrebbe rivelarsi poco produttiva e demoralizzante. Ci saranno dei momenti in cui vi sentirete frustrati, soprattutto perché qualcuno potrebbe contraddirvi o negarvi delle opportunità che ritenete importanti. Cercate di evitare azioni avventate, specialmente in amore, dove le coppie potrebbero sentire la necessità di una maggiore emozione, di una scossa che ravvivi il rapporto un po' smunto. Potrebbe essere difficile mantenere la calma, ma è importante non lasciarsi sopraffare dalla confusione che vi pervaderà. Provate a riflettere prima di agire e a rimandare decisioni importanti. La vita non è tutta rosa e fiori, ma provate a darle fiducia e a perseverare anche davanti alle difficoltà che verranno.

Evitate di prendere delle decisioni affrettate e rimettetevi in carreggiata un passettino alla volta.

Ariete: 11°- L'Oroscopo del giorno avverte che questo giovedì potrebbe rivelarsi piuttosto stressante, soprattutto per quanto riguarda l'ambiente familiari. E' chiaro che qualcosa non va. Magari vi stanno dando del filo da torcere perché sono invidiosi di come vivete la vita o perché vorrebbero che voi prestasse più attenzione a loro.

Vi sentirete meno comunicativi del solito e potrebbe esserci una tendenza a evitare il confronto, preferendo restare in disparte. Tuttavia, è fondamentale non sforzarvi di fare cose che non vi sentite di affrontare. Tutti attraversano giornate difficili, e oggi è una di quelle per voi. La cosa migliore che possiate fare è mantenere i nervi saldi e chiudere in fretta eventuali discussioni per evitare situazioni spiacevoli.

La serata, per fortuna, porterà una piacevole sensazione di tranquillità, e riuscirete a trovare un po' di pace. Non fatevi mettere i piedi in testa da nessuno. Andate avanti per la vostra strada.

Toro: 10° - Di recente, avete subito un colpo che vi ha lasciato turbati o forse siete stati coinvolti in una discussione difficile che vi ha scosso profondamente. Ora sentite il bisogno di prendere un po' di tempo per voi stessi, riflettere e pianificare con attenzione le vostre prossime mosse. Senza un progetto solido, è difficile andare lontano. Questo giovedì sarà il momento perfetto per un’introspezione profonda. Avete proprio bisogno di riordinare la vostra mente e anche ciò che vi circonda. Il caos porta altro caos.

Dunque, Raccogliete i vostri pensieri, valutate la situazione con calma e cercate di capire quale strada intraprendere per affrontare al meglio ciò che vi attende.

Vergine: 9° - Ci sono buone notizie per i cuori solitari: presto potreste fare un incontro interessante che vi sorprenderà. Tuttavia, la giornata potrebbe riservare delle sorprese non proprio positive, quindi è importante mantenere alta l'attenzione. Sul lavoro, potreste dover affrontare dei piccoli disguidi o avere difficoltà nel relazionarvi con i colleghi: questo potrebbe mettervi un po' alla prova. In questo caso, la pazienza sarà la vostra migliore alleata. Affrontate ogni situazione con calma e diplomazia, senza farvi sopraffare dalle emozioni.

Adesso, più che mai, la calma sarà una risorsa preziosa che vi aiuterà a superare gli ostacoli con serenità. Amore da riconsiderare.

I segni zodiacali con giovedì nella media

Sagittario: 8° - La giornata sarà piuttosto altalenante, proprio come il vostro umore, ma le stelle promettono qualche piccola emozione inaspettata dietro l'angolo. Non lasciate che la paura vi blocchi: buttatevi nelle situazioni senza pensarci troppo. Ultimamente, avete bisogno di rimettere in sesto le vostre finanze, poiché il denaro sembra scarseggiare. Nonostante le difficoltà economiche, una persona a voi cara si dimostrerà particolarmente affettuosa, facendovi sentire amati e supportati. I legami di coppia oggi si rafforzeranno e persino le relazioni più instabili potranno godere di momenti di intimità e comprensione reciproca.

Se avete dei figli piccoli, trascorrere del tempo con loro sarà particolarmente gratificante.

Leone: 7° - Se avete una giornata libera o poche cose da fare, concedetevi il lusso di soddisfare qualche vostro desiderio. Potrebbe essere una buona occasione per fare una piccola gita o per esplorare i dintorni. Basta poco per stare bene con se stessi, non c'è bisogno di raggiungere la luna. Anche se tendete a non fidarvi molto degli altri, potete comunque godervi la vita mantenendo le giuste distanze. Approfittate di questo momento per rilassarvi e ricaricare le vostre pile interiori. Il futuro si prospetta ricco di impegni, quindi sarà importante accumulare energie. In ambito sentimentale, le coppie che attraversano un periodo di crisi potrebbero trovarsi a un bivio: è il momento di capire se è il caso di chiudere una relazione o aprirsi a nuove emozioni più appaganti.

Gemelli: 6° - In questa giornata avrete una gran voglia di divertirvi e di lasciare alle spalle le preoccupazioni. In famiglia forse ci sono stati dei grossi cambiamenti che ancora adesso state cercando di digerire. Sarà una giornata piena di allegria, con la possibilità di uscire per un aperitivo o per fare dello shopping terapeutico. Il vostro buonumore sarà contagioso e nessuno riuscirà a turbarvi. Potreste apprendere un succulento pettegolezzo, ma non mettere troppa carne a cuocere. Ricordate di non eccedere con la caffeina o i dolci, anche se un piccolo piacere ogni tanto non guasta. Dovreste proprio rimettervi in forma, magari facendo più movimento ginnico. Per le coppie conviventi o sposate potrebbero esserci delle questioni da affrontare, ma sarebbe meglio posticipare le conversazioni più delicate alla prossima settimana.

Per il momento godetevi la giornata e rilassatevi.

Bilancia: 5° - Sarà una giornata interessante, ricca di momenti emozionanti. Vi sentirete un vero guerriero, infatti saprete arginare qualsiasi ostacolo. Se siete in vena di leggerezza, potreste concedervi un appuntamento romantico o trascorrere del tempo in compagnia degli amici più sinceri. Non avete bisogno di circondarvi di persone tossiche. I problemi che vi hanno afflitto nelle ultime settimane si risolveranno e tornerete a sentirvi più sereni. La leggerezza tornerà ad abbracciare la vostra vita e potreste anche trovarvi a leggere qualcosa di particolarmente illuminante, come un libro o un articolo che vi aprirà nuove strade da percorrere oltre a permettervi di vedere le cose da un'altra angolazione.

Giornata positiva per i primi 4 classificati

Acquario: 4° - Vi sveglierete con uno spirito determinato e combattivo, pronti a rimboccarvi le maniche e affrontare la giornata con energia. Se siete alla ricerca di un lavoro, questo potrebbe essere il momento in cui riceverete una buona notizia. Durante il giorno, potreste venire a conoscenza di un pettegolezzo che vi lascerà di stucco, ma cercate di non lasciarvi coinvolgere troppo. Chi è in coppia godrà di un clima di rispetto e complicità, mentre i single potrebbero trovarsi a fare un incontro interessante che potrebbe trasformarsi in qualcosa di più entro la fine dell'anno.

Pesci: 3° - La giornata si prospetta particolarmente appagante. Di solito tendete a chiudervi in voi stessi quando avete problemi, ma vi sentirete più leggeri e disponibili verso gli altri.

Organizzare una serata in compagnia potrebbe essere un'ottima idea, magari con una pizza e qualche risata tra amici. In famiglia ci sarà una sorta di tregua. Tenete vicine le persone che vi fanno stare bene e allontanate quelle che minano la vostra autostima. Sarà un giorno perfetto per godervi momenti di relax e divertimento, e in amore potrebbero esserci sviluppi interessanti, con scintille che accendono nuove passioni.

Scorpione: 2° - Siete in un periodo di cambiamenti importanti. Potreste essere impegnati in progetti come la ristrutturazione della casa o la pianificazione di nuove iniziative. Questa sarà una giornata estremamente movimentata, con uscite, incontri e magari anche qualche chiarimento importante.

A voi piace stare in movimento, rifugiate la noia e la staticità. Prima di prendere decisioni rilevanti, fate una prova per assicurarvi di essere sulla strada giusta. Non preoccupatevi troppo di quello che pensano gli altri, concentratevi su ciò che vi rende felici e sereni. Approfittate di queste ore favorevoli per godervi al massimo ogni momento, senza dimenticare di dedicare del tempo a voi stessi. Una persona è interessata a voi ma forse non siete disponibili.

Capricorno: 1° - Si prospetta una giornata di grande determinazione per voi. Sarete pronti a lottare per le vostre priorità, senza più permettere a familiari o amici di approfittare del vostro tempo o della vostra generosità. Già solamente decidere di prendere in mano la vostra vita vi darà una nuova forza e vi farà scoprire delle opportunità che non pensavate di avere.

Ricordate una cosa: non è finita finché non è finita. Quindi non arrendetevi e fate sempre del vostro meglio. Superate i vostri limiti e scoprirete degli orizzonti magnifici. Le coppie consolidate ritroveranno gioia e armonia, mentre chi ha lavorato a lungo per i propri sogni raccoglierà finalmente i frutti dei propri sforzi. È il momento di prendere il controllo della situazione e di lottare per ciò che si desidera davvero.