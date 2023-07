L'oroscopo del 13 luglio ci informa sull'andamento della giornata dei 12 segni zodiacali. Il Capricorno potrebbe vivere un rapporto di coppia limitato, mentre il Leone dovrebbe essere più frizzante. Scopriamo ora nel dettaglio tutti i segni dello zodiaco.

Le previsioni zodiacali del 13 luglio: i primi sei segni

Ariete: giornata piena di emozioni, saprete indicare al partner la via giusta per un'equilibrata convivenza di coppia. Cercate di limitare la vostra passionalità, oggi potreste essere davvero incontrollabili.

Toro: la tensione salirà sempre più, mantenete la calma e non date spazio a polemiche inutili.

La vostra dolce metà risulterà essere nervosa e poco incline alla sopportazione.

Gemelli: non cercate cose difficili da ottenere, il rapporto di coppia sarà tranquillo e sereno se riuscirete a dare semplicità e sostanza alla relazione. La persona amata è contenta di voi, non deludetela.

Cancro: la voglia di mettere in primo piano l'amore sarà davvero poca. Il partner l'ha capito e cercherà di non rendere ancora più nervosa la situazione. Siate bravi a non esagerare e a non compromettere alcune cose positive del rapporto.

Leone: il rapporto di coppia pare abbastanza stabile, cercate solo di renderlo un pochino più frizzante, a lungo andare potrebbe diventare monotono e noioso. Non potete permettervi di prestare il fianco alle polemiche del partner.

Vergine: avete raggiunto l'intesa perfetta, saprete cogliere al volo le esigenze del partner. Solo una raccomandazione, non snaturatevi troppo, altrimenti le cose peggioreranno a vista d'occhio. Sfruttate il momento e ragionate.

Le predizioni astrologiche del 13 luglio: i restanti segni

Bilancia: la persona amata vi metterà davanti ad un bivio, la relazione dovrà assumere dei contorni più concreti o non avrà senso mandarla avanti.

Sarete indecisi e avrete bisogno di tempo per decidere.

Scorpione: una cena romantica e un bel film al cinema potrebbero essere la conclusione perfetta di una giornata fantastica. Avete dimostrato al partner tutto l'amore che provate ed è fiero di voi.

Sagittario: diverse problematiche ostacoleranno la vostra relazione. Non siate troppo pesanti nell'evidenziarle, a volte cercate di passare sopra ad alcune cose, ne va della vostra e dell'altrui salute.

Capricorno: la vostra crisi interiore continua a limitare il rapporto di coppia. Non tenetevi tutto dentro, parlate con il partner e cercate insieme la soluzione al vostro problema. Non chiudetevi in voi stessi.

Acquario: la calma e la tranquillità a volte sanno fare miracoli. Non urtatevi per qualsiasi cosa e cercate sempre di ragionare. La vostra dolce metà non aspetta altro che un segnale per gettarsi tra le vostre braccia.

Pesci: giornata positiva in amore, state accarezzando l'idea di proporre al partner una giornata da dedicare al vostro amore. Non siate timidi, la persona amata ne sarebbe entusiasta.