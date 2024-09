L'oroscopo del weekend dal 21 al 22 settembre vedrà i Toro più aperti a livello sentimentale, forti della posizione della Luna e del Sole, mentre l'Acquario potrebbe mostrarsi un po' più timido. Il Leone sarà altalenante e non sarà sempre così affiatato con il partner, mentre i Pesci sapranno dare il giusto equilibrio alla propria quotidianità.

Previsioni oroscopo weekend 21-22 settembre 2024 segno per segno

Ariete: questo fine settimana sarà difficile. Al lavoro state attendendo con ansia nuove opportunità che sembrano non arrivare. Sul fronte sentimentale invece non ci sarà sempre una perfetta intesa di coppia a causa di Venere.

Attendere un gesto dalla persona che amate non vi aiuterà a riallacciare il vostro legame. Voto - 6️⃣

Toro: con la Luna in congiunzione al vostro cielo, questo fine settimana potrebbe rivelarsi molto interessante dal punto di vista sentimentale. La vostra dolcezza e delicatezza si faranno sentire verso la persona che amate, dimostrandovi più aperti ai sentimenti. Nel lavoro potrete contare su Marte e Mercurio in buon aspetto per mettere insieme interessanti progetti. Voto - 8️⃣

Gemelli: configurazione astrale che vede Venere in trigono. Quest'ultimo weekend d'estate potrebbe rappresentare un nuovo inizio per la vostra vita di coppia, ma anche per voi single, soprattutto se avete trovato qualcuno con cui stare.

In ambito lavorativo attenzione alle decisioni che prenderete. Con Mercurio in quadratura potreste prendere delle decisioni sbagliate. Voto - 7️⃣

Cancro: sarà un fine settimana discreto in campo amoroso. La Luna e il Sole vi daranno una mano contro questa Venere in quadratura. Aprirsi al dialogo sarà importante per fare un passo in più verso una relazione più affiatata.

In ambito lavorativo la vostra produttività sarà in aumento, e potreste pensare finalmente di ambire a qualcosa di più. Voto - 7️⃣

Leone: la vostra relazione di coppia sarà altalenante. La Luna e Venere saranno in contrapposizione e il vostro atteggiamento a volte potrebbe non convincere il partner. Per quanto riguarda il lavoro vi farete da fare, ma la vostra produttività non sarà sempre il massimo.

A volte delle piccole pause vi faranno bene. Voto - 6️⃣

Vergine: periodo proficuo sul fronte professionale. Idee ed energie saranno un in perfetto connubio, e riuscirete a esprimere al meglio le vostre potenzialità. In amore la vostra relazione di coppia sarà stabile. Vi sentirete bene insieme al partner, ma attenzione a non spingervi troppo oltre. Se siete single esplorate nuovi rapporti un passo alla volta. Voto - 8️⃣

Bilancia: previsioni che vedono un bel cielo in campo sentimentale. Il pianeta Venere continuerà a brillare e vi permetterà di vivere una relazione di coppia davvero affiatata. Sul fronte lavorativo dovrete fare uno sforzo per riuscire a mettere insieme buoni progetti professionali.

Voto 7️⃣

Scorpione: sfera sentimentale poco appagante a causa della Luna in opposizione. Fare i romantici non sarà sufficiente per poter fare breccia nel cuore della persona che amate. Sul fronte professionale invece otterrete risultati interessati, aiutati dalla posizione favorevole di Marte e Mercurio. Voto - 7️⃣

Sagittario: periodo favorevole sul fronte sentimentale. Una bella Venere in sestile vi porterà buone emozioni da vivere con il partner, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Nel lavoro prendere in mano la situazione quando non si hanno le idee ben chiare non sarà semplice. Se necessario, chiedete aiuto a una mano più esperta. Voto - 8️⃣

Capricorno: previsioni che vedono la Luna in buon aspetto.

Il vostro approccio nei confronti del partner sarà più comprensivo, nel tentativo di capire cosa potete fare per migliorare la vostra relazione. Sul fronte professionale Mercurio porterà buone idee, ma con Marte in opposizione a volte non sarete in ottima forma. Voto - 7️⃣

Acquario: non sarà un weekend semplice in campo amoroso. La vostra relazione di coppia sarà oscurata dalla Luna in quadratura, che potrebbe causare qualche incomprensione con il partner, nonostante Venere favorevole. In ambito professionale questo cielo non sarà particolarmente influente, ma non per questo non potrete mettere a segno interessanti risultati. Voto - 7️⃣

Pesci: configurazione astrale che vi permette di dare il giusto equilibrio alla vostra vita quotidiana.

In amore la Luna sarà dalla vostra parte, e darà un tono più maturo alla vostra relazione di coppia. In campo professionale Marte sarà favorevole, e vi aiuterà a prendere in mano la situazione e riuscire a proporre qualcosa di concreto. Voto - 8️⃣