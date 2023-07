Mercoledì 12 luglio troviamo sul piano astrale lo spostamento del Nodo Nord che viaggerà dall'Asse Toro-Scorpione ad Ariete-Bilancia, nel frattempo Urano, Giove e la Luna transiteranno nel domicilio del Toro. Marte, invece, permarrà nel segno della Vergine, così come il Sole resterà stabile nell'orbita del Cancro. Venere assieme a Mercurio, intanto, continueranno la sosta in Leone come Plutone protrarrà il moto in Capricorno. Nettuno insieme a Saturno, in ultimo, proseguiranno il transito in Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Leone e Acquario, meno entusiasmante per Cancro e Capricorno.

Sul podio

1° posto Acquario: parole non dette. Dopo diciotto mesi improntati perlopiù su Plutone di Terra che aizzava il Nodo Nord nell'ostico Toro, il segno dell'Acquario parrà liberarsi questo mercoledì di una zavorra non indifferente grazie al cambio della guardia di questo punto astrologico nell'Asse Ariete-Bilancia. In attesa che l'Astro di Ade si collochi sui loro gradi, spostamento che avverrà a gennaio 2024, i nativi potranno iniziare a scardinare dei tabù, ammettendo a loro stessi alcune scomode verità oppure sviscerandole senza remore con chi riterranno opportuno.

2° posto Leone: ricostruzione. Secondo l'oroscopo di mercoledì 12 luglio, per i nati Leone lo spostamento dei Nodi Lunari formerà un trigono e un sestile al loro Sole di nascita inducendoli, grazie anche al Messaggero degli Dei nel secondo campo, a ricostruire la loro esistenza dandogli un'impronta più fedele alle loro peculiarità del momento.

3° posto Ariete: focus familiare. Mercoledì dove i nati Ariete saranno presumibilmente chiamati, ancor di più prima dell'ostico Novilunio in Cancro del 17 luglio, a riequilibrare alcuni rapporti legati al nucleo famigliare, ad esempio divenendo più concilianti e permissivi coi figli oppure tornando a essere affettuosi e focosi col partner.

I mezzani

4° posto Bilancia: shopping. Ottime le effemeridi per i nati Bilancia, in particolar modo per la prima decade, che vorranno concedersi un acquisto sfizioso ma non indispensabile che riguardi il loro look, ad esempio un vestito o un paio di occhiali che desiderano da un po'.

5° posto Sagittario: punti a favore. La probabile propensione dei nati Sagittario ad essere più morbidi, caratterialmente parlando, questo mercoledì parrà fargli guadagnare dei punti agli occhi di chi sulle prime li aveva giudicati non troppo nobilmente.

6° posto Scorpione: file da eliminare. Se la mente dei nati Scorpione fosse una cartella piena di file in questo giorno estivo, il segno d'Acqua sarebbe senz'altro più che mai incline a eliminare alcuni file che ultimamente gli arrecano soltanto sofferenza emotiva.

7° posto Pesci: percorso al centro. Ventiquattro ore dove i nati Pesci avranno buone chance di godere di una prospettiva più ampia in merito al percorso personale intrapreso da inizio anno, fresca visione degli eventi che gli permetterà di rendersi conti dei momenti esatti che hanno invogliato la loro evoluzione.

8° posto Gemelli: passo di lumaca. La frenesia e lo spirito ambizioso degli ultimi tempi segnerà presumibilmente il passo per i nati Gemelli il 12 luglio, col segno Mutevole che deciderà di prendersela comoda e fare "pot" soltanto in quelle attività già solide e ben collaudate.

9° posto Vergine: contare sulle loro forze. Difficilmente questo mercoledì giungeranno aiuti morali o pratici al cospetto dei nati Vergine, in quanto il parterre astrale spingerà il segno di Terra a sfruttare ogni singola risorsa interiore per risolvere qualsiasi bega.

Ultime posizioni

10° posto Toro: distratti. Mantenere il passo dei colleghi al lavoro o seguire attentamente la lezione universitaria saranno degli esercizi che, con buona probabilità, risulteranno oltremodo complicati per i nati Toro in questa giornata d'estate, specialmente per le prime due decadi che balzeranno da un pensiero frivolo all'altro senza rendersene conto.

11° posto Cancro: puntare il dito. Anziché osservare il loro recente modo di comportarsi, al fine di farsi una sorta di esame di coscienza, i nati Cancro parranno preferire cercare un capro espiatorio attorno a loro e ciò non farà che allontanarli sempre più da una sincera valutazione di loro stessi.

12° posto Capricorno: punto di partenza. Giornata di metà settimana dove i nati Capricorno potrebbero notare delle non troppo entusiasmanti analogie tra un vecchio impiego professionale abbandonato e l'attuale posizione lavorativa nella quale operano, accorgendosi che nonostante il cambiamento sembrano trovarsi al punto di partenza.