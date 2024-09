L'oroscopo del 21 settembre è pronto ad anticipare che tipo di giornata aspettarsi dalle stelle. Con la Luna in Toro, quest'ultimo giorno dell'estate potrebbe portare un senso di appagamento e accettazione per la fine di una stagione che ha comportato grandi sensazioni. Queste 24 ore si prospettano fondamentali per far luce sull'amore, sulle questioni professionali e quelle familiari. Al comando della classifica giornaliera c'è il Toro, seguito da Vergine e Capricorno, mentre in fondo si trova lo Scorpione.

I peggiori del giorno secondo le stelle: male lo Scorpione

Scorpione - 12° - L'Oroscopo prevede un venerdì ansiogeno. In questo periodo l'amore non vi sta regalando grandi soddisfazioni. A dire il vero, ci sono molti aspetti della vostra vita che non stanno andando come sperato, il che vi fa sentire frustrati e insoddisfatti. Tuttavia, è arrivato il momento di affrontare ciò che vi tormenta da tempo, senza rimandare ulteriormente. Non potete più sottrarvi a questo impegno, anzi sarà il momento perfetto per prendere il toro per le corna e cercare di risolvere quella questione che vi crea ansia. A lungo andare vedrete che l'agire vi porterà sollievo. Troppi pregiudizi non fanno bene.

Ariete - 11° - L'incertezza che provate in questo periodo sembra bloccarvi.

Questo potrebbe farvi perdere delle opportunità preziose, però è fondamentale ricordare che il percorso verso la realizzazione dei propri sogni non è mai privo di difficoltà o ostacoli. Ogni passo avanti, seppur piccolo, conta. Nonostante non sia il miglior momento della vostra vita, il segreto è non arrendersi e darsi da fare sempre e comunque, continuando a credere nei vostri progetti e sentimenti.

Il vostro amore forse è criticato, ma se sarete onesti e uniti, troverete il paradiso. La costanza, anche nei momenti più duri, vi porterà a superare le difficoltà.

Gemelli - 10° - Dopo una battuta d'arresto, la vita dà la possibilità di rialzarsi più forti e determinati di prima. Non c’è guerriero che non abbia mai sperimentato la sconfitta, ma è proprio attraverso queste difficoltà che si sviluppa la forza d'animo.

Ora più che mai avete bisogno di sentirvi autonomi e liberi di camminare con le vostre gambe. Non accontentatevi di situazioni che vi lasciano insoddisfatti o frustrati. Se non agite, potreste ritrovarvi a vivere momenti ancora più difficili. Anche se può sembrare rischioso fare un salto nel buio, è preferibile prendere una decisione piuttosto che restare bloccati in una condizione stagnante, pensateci.

Cancro - 9°: In un periodo incerto come questo, avere un progetto chiaro è fondamentale. Nonostante i tempi siano turbolenti, fantasia e sogni possono essere alleati importanti per costruire un futuro migliore. Non basta sognare: dovete agire concretamente per trasformare i desideri in realtà.

Fatevi aiutare, se necessario. Leggete, studiate e allargate la mente. Non sprecate il vostro prezioso tempo dietro a coloro che sanno solo sparlare, denigrare e sputare sentenze prive di ragionamento logico. Prendete coraggio e smettete di subire ingiustizie e soprusi. È arrivato il momento di vivere la vita che avete sempre desiderato, anche se ciò significa mettere in discussione alcune relazioni, soprattutto quelle familiari o amorose. Ricordate: meglio essere soli che infelici, specialmente quando una certa persona non vi dà più sicurezza o appagamento. Mettetevi al primo posto.

I segni zodiacali con un venerdì così così

Sagittario - 8° - Di tanto in tanto, una vocina interiore sembra cercare di dissuadervi o scoraggiarvi dal compiere certe azioni.

Il vostro è un segno capace di fare grandi cose, ma spesso tendete a sottovalutarvi. La chiave per superare questo blocco è richiamare a voi i vostri sogni e aspirazioni, perché sono la vera essenza della vita. Ricordate che non siete soli e che nessuno vi obbliga a frequentare gente pessimista e tossica. Amatevi di più. Una bella seduta dal parrucchiere o dall'estetista, o magari coccole con il partner, vi allieteranno l'animo. In questa fase potreste ripensare a episodi del passato, forse con un po' di malinconia. Tenete sempre a mente che i sogni non devono rimanere solo nella vostra testa: sono il motore che vi spinge avanti e senza di essi ci si sente persi.

Bilancia - 7° - Le stelle vi invitano ad agire e ad uscire dalla vostra zona di comfort.

La vostra relazione di coppia potrebbe attraversare un periodo di calo, in cui vi sentite meno soddisfatti del solito. Questo è il momento di dare una scossa alla vostra routine quotidiana. Se da tempo vi sentite insoddisfatti, è il caso di riflettere sulle vostre priorità e, magari, pensare un po’ di più a voi stessi. Un pizzico di egoismo può rivelarsi salutare, soprattutto se in passato vi siete spesso sacrificati per gli altri. Non abbiate paura di chiedere il sostegno di una persona fidata: a volte, un buon consiglio può fare la differenza.

Leone - 6° - Dopo un avvio di settimana poco entusiasmante, sarà importante continuare a dare il massimo, soprattutto in queste 24 ore che potrebbero essere cruciali.

Anche se le cose non vanno sempre come sperato, mantenete lo sguardo fisso sui vostri obiettivi. Non trascurate l'amore e la famiglia, spendetevi di più per coloro che vi trattano bene ed esulate tutti gli altri. L’impegno costante vi porterà a ottenere ciò che bramate, che sia trasferirsi in una località da sogno o completare una ristrutturazione. Quando sentite che la terra sotto i vostri piedi inizia a tramare ricordatevi questo detto e fatene il vostro mantra: “Se insisti e resisti, raggiungi e conquisti”. Non permettete a una qualsivoglia difficoltà di farvi perdere la fiducia.

Pesci - 5° - Potrebbe essere un giorno speciale per i cuori solitari, i quali potrebbero cominciare a provare un sentimento per qualcuno che vedono regolarmente, anche se faticheranno ad ammetterlo a loro stessi.

Forse avete subito un torto e ancora ci soffrite. A volte vale la pena innamorarsi e patire le pene d'amore. Per chi è già in una relazione o è sposato, c’è il rischio di cadere nella noia della routine ma ricordate: solo voi avete il potere di portare novità e passione nella vostra vita. "Se la montagna non va da Maometto, Maometto va dalla montagna". Fidatevi del vostro istinto e non abbiate paura di seguire i sussulti del vostro cuore.

Classifica e oroscopo giornaliero: primo posto Toro

Acquario - 4° - Non lasciate che la paura di sbagliare vi tenga impallati al punto di partenza. Anche se al momento sembra che la strada che avete scelto sia piena di ostacoli o che vi troviate di fronte a un vicolo cieco, non è così.

È il momento di spiccare il volo, di lasciar andare situazioni difficili e di ritrovare la libertà. Nessuno può dirvi come vivere la vostra vita, quindi esigete rispetto e liberatevi da tutto ciò che vi appesantisce. La giornata sarà positiva, e potrete lasciarvi andare alla passione e al piacere.

Capricorno - 3° - La settimana parte con il piede giusto, portandovi successo e soddisfazione. Il weekend appena trascorso vi ha dato la possibilità di ricaricare le energie e adesso siete pronti a ripartire con slancio. Tuttavia, alcune donne potrebbero sentirsi sotto pressione, poco valorizzate o logorate da una situazione che non porta gratificazione. Non restate in silenzio: ribellatevi a ciò che vi sta consumando e cercate il riconoscimento che meritate.

Vergine - 2° - L'oroscopo del giorno dice che non c'è mai un momento perfetto per fare il grande passo, quindi è inutile aspettare. Siate coraggiosi e lasciatevi trasportare dagli eventi, anche se questo comporta il rischio di qualche caduta o errore. Come va, va. L'importante è non stare fermi, poiché senza sogni e ambizioni non si arriva lontano. La giornata è ideale per osare, divertirvi e vivere la vita al massimo. La vostra vita familiare e relazionale sarà in piena armonia.

Toro - 1° - La tempesta che vi ha tormentato negli ultimi tempi è finita, lo confermano le stelle. Questo sarà un lungo fine settimana eccellente, con energia in abbondanza e una grande voglia di dare il meglio di voi stessi.

Avete corso a lungo ed ora potrete fermarvi a riprendere fiato. I sentimenti si consolideranno e, quei dubbi che vi avevano assillato, diventeranno presto un lontano ricordo. Sfruttate questa energia per imparare dagli errori del passato e non ripeterli: “Sbagliare è umano, perseverare è diabolico”.