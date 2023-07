L'oroscopo del 22 e 23 luglio è pronto a indicare le previsioni del weekend per i 12 segni zodiacali. I nati sotto il segno del Toro non dovranno avere troppa fretta, mentre quelli dei Pesci dovranno cercare di rilassarsi.

Di seguito approfondiamo le previsioni astrologiche del fine settimana.

Le predizioni astrali del 22-23 luglio per i single: i primi sei segni

Ariete: il fine settimana potrebbe essere molto interessante per voi che siete ancora alla ricerca dell'anima gemella, soprattutto la giornata di sabato potrebbe essere propizia per un po' di sano divertimento.

Toro: cercate di non forzare la mano, se cercate l'amore siate consapevoli del fatto che tutto accade al momento giusto. Le situazioni frettolose potrebbero portare poi delle problematiche da dover risolvere nell'immediato.

Gemelli: non pensate troppo e affrontate il weekend in maniera spensierata, divertitevi e cercate quella leggerezza che vi farà stare bene e in sintonia con gli altri. Sarà un fine settimana degno di essere vissuto.

Cancro: potrebbero essere due giornate molto tranquille, da trascorrere in famiglia o con le persone a voi più care. Non andate a cercare situazioni che non vi appartengono, godetevi il vostro assoluto relax.

Leone: le stelle saranno dalla vostra parte e dovrete sicuramente approfittarne per divertirvi, se cercate delle avventure questo sarà il fine settimana giusto per voi.

State solo attenti a non esagerare, il lunedì arriva presto.

Vergine: prendetevi il weekend per rilassarvi e staccare la spina da tutto e da tutti. Per due giorni non pensate all'amore, ma solamente a stare in sintonia con voi stessi. Riposatevi e rigeneratevi a dovere.

Le previsioni astrologiche del fine settimana per i cuori solitari: i restanti segni

Bilancia: sarete proiettati verso nuove conoscenze e avrete lo stimolo della novità. Non siate però pigri e uscite più spesso, solamente così avrete la possibilità di incontrare persone che potrebbero fare al caso vostro.

Scorpione: forse nemmeno voi sapete quello che realmente volete, cercate di capirlo abbastanza velocemente per poi marciare decisi verso la vostra meta.

Nel frattempo utilizzate il fine settimana per divertirvi e per scacciare i cattivi pensieri.

Sagittario: cercate momenti di svago ma non cacciatevi in situazioni che possono complicarvi la vita, divertitevi ma fatelo sempre usando la testa e pensando a ipotetiche ripercussioni. Domenica sera organizzate qualcosa di divertente, sarà apprezzato.

Capricorno: non siate frettolosi nel rincorrere la vostra potenziale anima gemella, lasciate fare al fato e vedrete che le stelle vi daranno una mano. Se ci sarà un'opportunità non buttatevi a capofitto, riflettete.

Acquario: in questo fine settimana viaggiate di puro istinto, non state a sentire troppo gli altri e provate a fare solamente ciò che vi fa stare bene.

Dimostrate di avere coraggio e di essere determinati.

Pesci: recuperate dalle tossine della settimana, cercate di svagarvi ma sempre mantenendo un certo equilibrio fisico e mentale. Non sarebbe male un po' di relax in un centro benessere, ne uscireste come nuovi.