Giovedì 20 luglio troviamo sul piano astrale il Sole transitare nel segno del Cancro, mentre Luna, Venere e Mercurio risiederanno nell'orbita del Leone. Marte, invece, protrarrà il moto in Vergine, così come Plutone resterà stabile nel segno del Capricorno. Nettuno e Saturno, intanto, continueranno la sosta in Pesci come il Nodo Nord permarrà nel domicilio dell'Ariete. Urano e Giove, in ultimo, rimarranno sui gradi del Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Sagittario e Gemelli, meno roseo per Scorpione e Acquario.

Sul podio

1° posto Gemelli: mondani.

Secondo l'oroscopo di giovedì 20 luglio, i nati Gemelli avranno la possibilità di staccare la spina dal tran tran quotidiano per dedicare delle ore spensierate a parenti o amici, ad esempio concedendosi un aperitivo o una rimpatriata.

2° posto Sagittario: punti fermi. Ottime le effemeridi di questa giornata estiva per i nati Sagittario alla ricerca di nuove certezze in campo economico, freschi punti fermi che il segno di Fuoco non faticherà a scorgere a patto di adattarsi alle novità senza lamentarsi.

3° posto Bilancia: concilianti. La propensione che avranno buone chance di mettere in campo i nati Bilancia sarà di passare sopra a dei comportamenti che non gradiscono molto nel nucleo familiare e tale mood conciliante li aiuterà non poco a mantenere sereni i rapporti con le persone care.

I mezzani

4° posto Ariete: audaci. Intraprendenti e loquaci, i nati Ariete parranno poter ottenere ciò che vorranno con estrema facilità questo giovedì, ma nonostante ciò il carnet astrale suggerirà loro di non approfittare esageratamente di tali doti persuasive.

5° posto Toro: divertenti. Giovedì durante il quale i nati Toro potrebbero cercare con successo di trascorrere la giornata con fare scanzonato, risultando divertenti e dalla battuta pronta con gli amici nonché ottimisti in caso di eventuali contrattempi.

6° posto Vergine: uno sforzo in più. Malgrado la voglia di sbracciarsi non sarà al top, i nati Vergine questo 20 luglio farebbero meglio a sforzarsi un po' di più per assolvere al ruolino di marcia programmato in modo da non mancare agli appuntamenti fissati e, di conseguenza, non perdere eventuali ghiotte occasioni.

7° posto Leone: lucidità sottotono.

Il rischio che correranno i nati Leone in questa giornata di luglio sarà di risentire di un appannamento d'idee e intenti, scarsa lucidità che profumerà più d'attesa che d'azione.

8° posto Capricorno: tra l'incudine e il martello. Un bivio decisionale di carattere professionale potrebbe essere il leitmotiv di casa Capricorno, con quest'ultimi che non sapranno se sarà il caso di avere un faccia a faccia col capo per dirgli apertamente come la pensano sulle ultime scelte aziendali oppure soprassedere.

9° posto Cancro: pazienza in bilico. Alcune beghe di carattere pratico di difficile risoluzione parranno, nel corso del 20 luglio, fare eco anche nelle menti dei nati Cancro mettendo a dura prova la loro già precaria pazienza.

Ultime posizioni

10° posto Acquario: risultati flop. I progetti pratici o lavorativi dei nati Acquario, perlopiù quelli partiti negli ultimi due mesi, avranno buone chance di avere una marcia in meno questo giovedì, col segno Fisso che dovrà fare i conti con dei risultati ben al di sotto delle sue aspettative.

11° posto Pesci: ingenui. Giornata di metà settimana dove i nati Pesci peccheranno d'ingenuità e tale atteggiamento privo di malizia sarà una calamita per chi vorrà approfittarsi di loro, ad esempio un operatore di call center che gli offrirà una promozione non così vantaggiosa come verrà descritta.

12° posto Scorpione: svogliati. Il tipico giorno che sembrerà non passare mai per i nati Scorpione, in quanto gli stessi risulteranno svogliati e ogni attività svolta parrà ai loro occhi più dispendiosa del solito sia mentalmente che fisicamente.