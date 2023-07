Secondo l'oroscopo del 10 luglio 2023 i nati sotto il segno dei Pesci sono alquanto intraprendenti in questo periodo. I Vergine, invece, devono essere un po' più reattivi.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Bilancia: siete un po' demotivati sul lavoro, ma dovete cercare di non abbattervi, vedrete che tempi migliori arriveranno, dovete solo essere determinati e non abbattervi mai.

11° Vergine: l'Oroscopo del 10 luglio vi invita ad essere reattivi. Ci sono dei cambiamenti all'orizzonte, ma è necessario tenere gli occhi ben aperti poiché non è tutto oro quello che luccica.

10° Acquario: giornata un po' turbolenta dal punto di vista professionale. Meglio non prendere troppo sul serio certe critiche e cercate di essere meno permalosi, anche se per molti di voi è parecchio complicato.

9° Capricorno: ci sono delle situazioni da mettere a posto per quanto riguarda la sfera sentimentale. Meglio essere chiari sin dal primo momento, onde evitare di incappare in alcuni errori.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Ariete: siete un po' confusi su alcune decisioni da prendere, specie per quanto riguarda la sfera professionale. In amore, invece, lasciatevi guidare un po' di più dal vostro cuore.

7° Sagittario: giornata piuttosto impegnativa sul lavoro. A volte avete come la sensazione che troppe responsabilità ricadano su di voi e questo vi genera un po' di ansia e agitazione.

6° Scorpione: secondo l'oroscopo del 10 luglio dovete essere più determinati. Se ci tenete davvero a qualcosa, allora non dovete arrendervi al primo no che riceverete- Le cose migliori sono quelle che si raggiungono con maggiore fatica.

5° Toro: siete persone di solito molto istintive. Meglio non essere troppo critici e darsi da fare.

In ambito sentimentale, invece, bisogna essere audaci, specie se siete single.

Oroscopo segni fortunati del 10 luglio

4° in classifica Pesci: in amore non è escluso che possiate fare qualche conoscenza piuttosto interessante in questo periodo. Le stelle vi invitano ad essere intraprendenti e determinati.

3° Cancro: oggi siete molto ottimisti.

Finalmente siete riusciti a liberarvi di alcuni pensieri, quindi, vi sentite molto più dinamici e propositivi. Non siate troppo frettolosi però.

2° Leone: non è il momento di battere la fiacca. Ci sono delle grandi novità all'orizzonte, sia per quanto riguarda il lavoro sia l'amore. Non resta che rimboccarvi le maniche e darvi da fare.

1° Gemelli: secondo l'oroscopo del 10 luglio i nati sotto questo segno sono molto determinati. Ci sono delle novità sul lavoro, non è escluso che possiate ricevere una bella gratificazione.