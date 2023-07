L'oroscopo di martedì 4 luglio ha in serbo tante sorprese ed è pronto a svelare tutti i segreti della vita lavorativa, sentimentale e sociale. Alcuni segni saranno attivi e frizzanti, mentre altri si faranno abbattere dal caldo. Disponibile anche una classifica per mettere in evidenza l'andamento generale di ogni profilo.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 4 luglio.

Previsioni astrologiche del 4 luglio: i primi posti in classifica

Capricorno (1° posto): dimostrerete di essere in possesso di tante energie. Brillerete per la vostra perspicacia e per l'impegno sul lavoro.

Sarete completamente immersi nel rapporto di coppia che vi permettere di vivere tante emozioni positive ed entusiasmanti. L'amore per l'arte non mancherà.

Acquario (2° posto): sarete gentili con tutti. Sarete sempre pronti a dare una mano agli amici e al partner. La vostra dolcezza vi consentirà di spiccare su tutti gli altri. La famiglia adorerà la vostra compagnia e non vedrà l'ora di organizzare una serata da trascorrere tutti insieme.

Bilancia (3° posto): adorerete la natura e il silenzio. Non vorrete vivere secondo i frenetici ritmi della città perché sentirete il bisogno di ritagliare uno spazio solo per voi. Avrete modo di coltivare i vostri hobby e di dare vita a progetti inaspettati.

Il partner e gli amici vi sosterranno.

Gemelli (4° posto): dedicherete molte attenzioni al partner. Il vostro rapporto sarà ben bilanciato, grazie alla capacità di entrambi di collaborare. Non vi farete travolgere dalla rabbia o dalla gelosia, ma preferirete riflettere prima di dare vita a inutili esternazioni. Il risultato sarà garantito.

Oroscopo e profili del 4 luglio: i segni al centro della classifica

Pesci (5° posto): sarete inclini al dialogo interiore. Rifletterete molto su voi stessi e sul vostro futuro. Avrete alte aspettative, ma saprete di dover gestire diversi aspetti prima di poter procedere. La compagnia degli amici e della famiglia farà la differenza.

La solitudine, al contrario, non sarà consigliabile.

Scorpione (6° posto): perderete un'occasione importante, ma avrete modo di rifarvi in un secondo momento. Dovrete solo avere pazienza e continuare a impegnarvi costantemente. Avrete tutto il potenziale per affrontare le prossime prove e uscirne vincitori.

Cancro (7° posto): sarete un po' preoccupati per le questioni economiche. Avrete paura di non riuscire a provvederete a tutte le vostre spese. Non sarà un periodo facile, ma con la giusta organizzazione non dovrete rinunciare a cose fondamentali per voi. Una seconda attività potrebbe essere d'aiuto.

Ariete (8° posto): non sarà facile gestire i diversi aspetti della vostra vita. Da una parte vorrete dedicarvi completamente alla carriera ma dall'altra sarete costretti a scendere a compromessi per dedicare un po' di tempo al partner.

Qualche piccolo imprevisto potrebbe influire con i vostri piani.

Previsioni zodiacali del 4 luglio: gli ultimi posti

Leone (9° posto): riceverete una notizia spiacevole che vi lascerà con l'amaro in bocca. Non sarà facile da accettare perché vi eravate fatti un'idea completamente diversa della situazione. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di non perdere di vista i vostri obiettivi.

Sagittario (10° posto): sarete un po' rigidi con il partner. Avrete molte pretese, soprattutto in ambito domestico. La persona amata, però, potrebbe non accettare determinate richieste. Le previsioni astrologiche vi consigliano di non esagerare e di rispettare anche gli spazi degli altri.

Toro (11° posto): la vostra crescita personale subirà una battuta d'arresto.

Ricadrete nelle vecchie abitudini, a causa dello stress eccessivo. Non sarà facile superare questo momento senza il supporto del partner e degli amici. Dovrete impegnarvi per cercare di allontanare i cattivi pensieri.

Vergine (12° posto): sarete molto arrabbiati con il partner. Alcune situazioni vi peseranno enormemente. Non riuscirete a trovare una soluzione a causa del suo carattere esuberante. Anche il dialogo non porterà a risultati soddisfacenti. Nonostante questo, il silenzio non sarà una soluzione.