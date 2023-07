Le previsioni dell'oroscopo del 12 luglio vedono i nati sotto il segno dell'Acquario un po' troppo vulnerabili. Gli Ariete, invece, devono allargare gli orizzonti.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Leone: ci vuole un po' di impegno e di determinazione per riuscire ad arrivare lontano. Naturalmente sarebbe apprezzata anche una buona dose di fortuna.

11° Ariete: secondo le previsioni dell'Oroscopo del giorno 12 luglio, i nati sotto questo segno devono imparare ad allargare i propri orizzonti. Meglio essere soli che male accompagnati.

10° Toro: la mattinata potrebbe cominciare un po' a rilento per molti di voi. Verso il pomeriggio, però, ci sarà una bella ripresa, quindi, cercate di rimandare a questa parte della giornata le decisioni più ostiche.

9° Pesci: non amate trovarvi al centro dell'attenzione, tuttavia, ci sono delle circostanze in cui questo è di fondamentale importanza. Non siate troppo polemici e prolissi su alcune questioni lavorative.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Acquario: siete un po' vulnerabili, quindi forse è il caso di rimandare le decisioni importanti. Se questo non è possibile, almeno lasciatevi consigliare da una persona fidata, che magari ne sa più di voi.

7° Scorpione: l'oroscopo del 12 luglio vi invita a guardarvi attorno.

Se non siete soddisfatti di alcuni aspetti della vostra vita, ricordate che non è mai troppo tardi per cambiare le cose.

6° Sagittario: alti e bassi ina more e lo stesso vale anche per il lavoro. Ci sono mattinate in cui vi alzerete carichi e pieni di spirito d'iniziativa, mentre altre in cui sarà più difficile iniziare la giornata.

5° Cancro: non date peso alle critiche, specie quelle fatte senza cognizione di causa e solo per ferire. In ambito professionale è necessario valutare attentamente alcune proposte.

Oroscopo segni fortunati del 12 luglio

4° in classifica Vergine: non siete molto decisi in questi giorni, specie per quanto riguarda le decisioni che riguardano la casa e la vita privata.

Nel lavoro, invece, riuscirete a conservare una maggiore razionalità.

3° Gemelli: siate decisi e non abbiate timore nell'esternare i vostri sentimenti. Nel lavoro, invece, è importante mettersi sempre in gioco e non dare mai nulla per scontato, specie questo vale anche per le persone.

2° Bilancia: in amore e in amicizia è necessario fare delle rivalutazioni. Se avete sbagliato in qualcosa, adesso è il momento giusto per rimediare in quanto le stelle sono favorevoli.

1° Capricorno: l'oroscopo del 12 luglio vi invita ad osare. In amore siete favoriti e siete dotati di tanto carisma. Questo, dunque, renderà davvero impossibile riuscire a resistervi.