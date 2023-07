Secondo l'oroscopo del 13 luglio, i nati sotto il segno della Bilancia devono cimentarsi in nuove esperienze. I Gemelli, invece, hanno la Luna contraria, ci vuole cautela.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Gemelli: la Luna è un po' contraria, quindi vi conviene fermarvi un attimo a riflettere prima di dire tutto quello che vi passa per la testa. Questo potrebbe causare delle discussioni.

11° Pesci: le stelle vi invitano ad essere più pazienti. Spesso tendete ad innervosirvi anche per cose che, in realtà, sono piuttosto futili.

L'Oroscopo del 13 luglio vi invita alla riflessione.

10° Toro: cercate di prendervi cura un po' di più della vostra mente e del vostro cuore. Spesso gli impegni della vita quotidiana spingono a non pensare a queste cose, ma sono fondamentali.

9° Acquario: cercate di essere un po' più sciolti. Spesso vi irrigidite in quanto siete troppo ancorati sulle vostre convinzioni. La vita è fatta di cose che vanno esplorate, quindi, datevi da fare.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Ariete: non perdetevi in chiacchiere e, soprattutto, cercate di dare meno peso alle apparenze. I nati sotto questo segno devono osare, e non si devono arrendere dinanzi gli ostacoli della vita.

7° Scorpione: giornata molto intrigante dal punto di vista dei sentimenti.

Le stelle vi invitano ad essere audaci. Ci sono delle ottime possibilità in amore, quindi, cercate di non perdere tempo.

6° Sagittario: buon momento per iniziare un nuovo progetto. In amore sono favoriti soprattutto i single, o coloro che hanno cominciato una relazione da poco tempo. Le coppie, invece, necessitano di creatività.

5° Vergine: secondo l'oroscopo del 13 luglio i nati sotto questo segno devono imparare a tenere un po' di più a freno i propri istinti. La giornata potrebbe essere caratterizzata da qualche alto e basso, ma nulla di irrisolvibile.

Oroscopo segni fortunati del 13 luglio

4° in classifica Bilancia: occhi aperti sulle nuove occasioni e cercate di non fare troppi problemi.

Se siete interessati a cimentarvi in nuove esperienze, forse è il caso di insistere in questo periodo.

3° Cancro: ci sono delle occasioni che andrebbero colte al volo, soprattutto per quanto concerne il lavoro. Ad ogni modo, concedetevi anche un piccolo momento di relax.

2° Capricorno: credete di più in voi stessi in quanto siete destinati ad arrivare lontano. Non perdetevi in chiacchiere e, soprattutto, cercate di essere un po' più onesti con voi stessi.

1° Leone: ci sono delle buone opportunità per iniziare un nuovo progetto. In amore state per costruire delle cose importanti, quindi, non sembra sia il caso di fermarsi proprio adesso.