L'oroscopo del weekend che va dall'8 al 9 luglio prevede un Pesci più forte e sicuro di sé grazie alla Luna, mentre Cancro avrà il controllo della situazione in amore e al lavoro. Scorpione sarà più comunicativo, mentre Leone potrà godere di una Venere romantica. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del fine settimana dall'8 al 9 luglio.

Previsioni oroscopo weekend 8-9 luglio 2023 segno per segno

Ariete: il weekend sarà caratterizzato da un cielo favorevole per i nati nel segno. Venere vi sorriderà dal segno del Leone, e potrete riprendere in mano la vostra vita sentimentale con fermezza e amore.

Per quanto riguarda il lavoro invece, con Mercurio in quadratura, meglio non prendere decisioni affrettate. Voto - 7️⃣

Toro: previsioni astrali discrete in questo weekend secondo. L'arrivo della Luna pronostica due giornate tranquille per voi e per il partner, con momenti a tratti teneri. Sul fronte professionale darete il meglio grazie a Mercurio, dimostrando precisione e affidabilità. Voto - 8️⃣

Gemelli: oroscopo del prossimo weekend sottotono per i nati nel segno a causa della Luna in quadratura. Anche se Venere in sestile metterà in mostra il vostro lato più romantico, a volte potreste dimostrare un po’ troppo romanticismo. Sul fronte professionale i vostri progetti sembrano prendere la direzione giusta.

In ogni caso, meglio non dare nulla per scontato. Voto - 6️⃣

Cancro: ottimo fine settimana dal punto di vista sentimentale. La Luna in Pesci vi permetterà di essere carini e simpatici nei confronti del partner, e anche voi single dimostrerete buone emozioni. In ambito lavorativo Mercurio porterà idee brillanti, che se gestite bene, potrebbero portare risultati interessanti.

Voto - 8️⃣

Leone: configurazione astrale positiva anche in questo fine settimana di luglio, grazie in particolare a una luminosa Venere stabile nel vostro cielo. Single oppure no, le occasioni d'amore non mancheranno: attendono solo voi. In ambito professionale sarete puntuali, rispettando le scadenze, anche a costo di dover investire più tempo ed energie.

Voto - 8️⃣

Vergine: non un periodo particolarmente pieno d'amore per i nati nel segno. Secondo l'oroscopo del prossimo weekend, la Luna sarà in opposizione, e potrebbe essere causa di qualche malinteso con la vostra anima gemella. Per quanto riguarda il lavoro avrete Mercurio dalla vostra parte per cercare di fare ordine tra i vostri progetti e gestire bene queste giornate. Voto - 6️⃣

Bilancia: ottimo weekend per i nati nel segno, soprattutto in ambito amoroso, grazie alla presenza benefica del pianeta Venere, in sestile dal segno del Leone. Sul fronte lavorativo invece non sarete così sul pezzo a causa di Mercurio. Anche se avrete stelle favorevoli come Saturno e Marte, non sempre potreste essere in grado di svolgere al meglio il vostro lavoro.

Voto - 7️⃣

Scorpione: sarà un fine settimana discreto sul fronte sentimentale per i nati nel segno. La Luna in trigono dal segno amico dei Pesci vi permetterà di essere più comunicativi nei confronti del partner, e godere di due giornate più tranquille. In ambito lavorativo potrete contare sul sostegno di Mercurio e Saturno. Sarete di buon umore, e con le giuste idee, ma non sempre potreste avere energie a sufficienza. Voto - 7️⃣

Sagittario: previsioni astrali sottotono a causa della Luna in quadratura. Secondo l'oroscopo non sarete sempre così amichevoli nei confronti delle persone che amate, ma se avete qualcosa che non funziona, cercare il dialogo potrebbe esservi d'aiuto. In ambito lavorativo potrete contare su Marte in buon aspetto per gestire in maniera efficiente le vostre mansioni.

Voto - 6️⃣

Capricorno: periodo stabile e soddisfacente per voi sul fronte sentimentale per i nati nel segno. La Luna in sestile vi metterà di buon umore, e con il giusto atteggiamento godrete di momenti davvero piacevoli. Per quanto riguarda il lavoro, meglio non correre troppi rischi al momento, considerato Mercurio in opposizione. Voto - 7️⃣

Acquario: sfera sentimentale che vedrà ancora una volta questa scomoda Venere in cattivo aspetto per i nati nel segno. Single oppure no, dovrete avere più a cura il benessere delle persone che amate, soprattutto voi nati nella terza decade. In ambito lavorativo le energie non saranno molte, ma con le giuste idee, e se troverete una discreta voglia di fare, potrete riuscire a concludere qualcosa.

Voto - 6️⃣

Pesci: sarete più forti e sicuri grazie alla posizione favorevole di stelle come la Luna e Mercurio, che renderanno più interessante questo weekend. In amore sarete comunicativi e romantici quanto basta da saper costruire un rapporto stabile e soddisfacente. Nel lavoro sarete responsabili e con le idee giuste da applicare ai vostri progetti. Voto - 8️⃣