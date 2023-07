L'oroscopo di venerdì 7 luglio ha in serbo tante sorprese. Le previsioni zodiacali sono pronte a svelare tutti i segreti del giorno, con particolare attenzione verso la vita lavorativa, sentimentale e sociale dei dodici segni. Ci sarà chi compirà una mossa coraggiosa e chi si concentrerà solo sul partner.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 7 luglio 2023.

Previsioni astrologiche di venerdì 7 luglio: i primi posti

Gemelli (1° posto): sarete dei veri professionisti sul posto di lavoro. Prenderete le decisioni giuste, avendo cura di informare chi di dovere.

Vi muoverete con sicurezza e abilità, riuscendo a risolvere anche i problemi più complicati. La vita sentimentale andrà a gonfie vele.

Cancro (2° posto): sarà impossibile allontanarvi dal partner. Apparirete davvero molto legati. Vi piacerà fare le cose insieme e condividere con gli amici le avventure appena vissute. Ci saranno tutti i presupposti per prendere una decisione importante. Dovrete solo avere il coraggio di dirlo ad alta voce.

Acquario (3° posto): sarete molto legati alla vostra famiglia. Vorrete renderla felice attraverso delle piccole attenzioni. Verrete tenuti in grande considerazione, anche nei momenti più complicati. La vostra figura sarà indispensabile. Trasmetterete anche grande sicurezza.

Bilancia (4° posto): pretenderete tutto il rispetto possibile da parte del partner. Per fortuna, non ci sarà bisogno di mettere le cose in chiaro perché il suo comportamento sarà impeccabile. Vivrete una relazione piena, intensa e soddisfacente. La sua presenza sarà un toccasana per voi.

Oroscopo del 7 luglio: i segni al centro della classifica

Sagittario (5° posto): le stelle saranno dalla vostra parte. Metterete il lavoro al primo posti, arrivando anche a sacrificare parte del vostro tempo libero. Si tratterà di una decisione momentanea, dovuta al numero eccessivo di compiti da portare a termine. Nonostante questo sarete fieri di voi stessi.

Scorpione (6° posto): avrete a che fare con persone molto diverse tra loro. Alcune vi renderanno felicissimi, mentre altre non vi faranno una buona impressione. Sarete selettivi, ma non in modo eccessivo. L'obiettivo sarà quello di circondarvi di amici positivi e stimolanti.

Vergine (7° posto): il caldo estivo renderà questa giornata molto difficile da superare. Non avrete voglia di fare nulla, né a casa né al lavoro. Tenderete ad assumere un atteggiamento apatico e poco produttivo. Solo gli amici riusciranno a spronarvi e a infondervi un po' di forza.

Toro (8° posto): avvertirete la mancanza di una persona molto speciale. Per voi, non sarà facile affrontare emozioni tanto contrastanti. Avrete bisogno di tutto l'aiuto possibile.

Il partner e gli amici cercheranno di venirvi incontro. La loro presenza vi farà sentire meglio, ma non sarà risolutiva.

Previsioni zodiacali del 7 luglio: i segni meno fortunati

Capricorno (9° posto): non amerete il contatto fisico con le altre persone. Vi ritaglierete uno spazio solo per voi, in modo da poter esprimere tutta la vostra personalità. Fuggirete dai giudizi e dalle critiche dei colleghi di lavoro. Non sarà il momento giusto per fare progetti.

Pesci (10° posto): avrete bisogno di lavorare sulla vostra autostima. Non crederete abbastanza in voi stessi per mettervi in gioco. Tenderete a rimanere in disparte, aspettando che siano gli altri a venire da voi. Questo atteggiamento si rivelerà decisamente controproducente.

Leone (11° posto): la vita di coppia sarà abbastanza tormentata. Nonostante l'impegno, non riuscirete a lasciarvi alle spalle le brutte esperienze. Cercherete di riprendere il controllo della situazione, però, per il momento, non avrete successo. Potrebbe essere necessaria una pausa.

Ariete (12° posto): non sarete molto gentili nei confronti del partner. Lo stress raggiungerà un livello tale da spingervi a rispondergli male. Nasceranno diverse discussioni dall'esisto imprevisto. Le previsioni zodiacali del giorno vi consigliano di provare a tornare sui vostri passi.