Le previsioni dell'oroscopo del 16 luglio invitano i Leone a guardare avanti con ottimismo in quanto certe delusioni saranno superare. Gli Acquario devono essere più diffidenti e cercare di dare adito e fiducia solo a coloro che conoscono davvero bene.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Acquario: meglio fidarsi di poche persone ma buone. Nella vita è necessario darsi da fare e non perdersi in chiacchiere, inseguendo dei castelli di sabbia.

11° Ariete: si preannuncia per voi un periodo molto caldo. Questo non solo in relazione alle condizioni climatiche, ma anche alle cose da fare.

Non dimenticate di prendervi cura di voi stessi.

10° Scorpione: siete un po' demotivati. L'Oroscopo del 16 luglio invita i nati sotto questo segno a trovare la forza e il coraggio di andare contro il pensiero altrui, pur di inseguire un proprio sogno.

9° Cancro: non è mai troppo tardi per cambiare idea. Se siete un po' indecisi in merito ad alcune scelte da prendere, forse è il caso di fermarsi un attimo. Correre vi spingerà solo a commettere degli errori.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Bilancia: ci vuole intraprendenza e, allo stesso tempo, costanza per riuscire a conseguire un obiettivo apparentemente difficile. In ambito sentimentale dovete essere più attenti.

7° Gemelli: siete un po' in balia delle emozioni in questo periodo.

Cercate di trovare il coraggio per emergere e per andare avanti perso nuovi orizzonti e obiettivi. Gettatevi alle spalle le cose che non vanno.

6° Pesci: le previsioni dell'oroscopo del 16 luglio esortano i nati sotto questo segno ad essere un po' più decisi. Le stelle sono favorevoli, ma è necessario aiutarsi per emergere.

5° Vergine: siate coraggiosi e pieni di spirito d'iniziativa e vedrete che sarete ricompensati. In ambito sentimentale è importante non lasciarsi sfuggire delle occasioni interessanti.

Oroscopo primi quattro segni del 16 luglio

4° in classifica Leone: quando vi ponete un obiettivo, difficilmente cambiate idea. In ambito sentimentale ci sono molte nuove occasioni.

pertanto, se avete ricevuto qualche delusione, adesso è tempo di recuperare.

3° Capricorno: siete impavidi e senza scrupoli in questo periodo. Fate solo attenzione alle persone care, sarebbe un peccato ferire proprio loro. Nel lavoro non guardate in faccia a nessuno.

2° Toro: la Luna è favorevole e questo vuol dire una sola cosa, ovvero, osare. Se siete indecisi su alcune decisioni, sarebbe il caso di ascoltare il consiglio di una persona cara.

1° Sagittario: l'oroscopo del 16 luglio vi invita ad essere un po' più premurosi. Non date troppo peso a quello che pensano gli altri e concentratevi di più su voi stessi.