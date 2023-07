Le previsioni dell'oroscopo del 15 luglio invitano i Leone ad essere grati alla vita. I Sagittario sono toppo puntigliosi.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Sagittario: occhio per occhio e il mondo diventa cieco. Cercate di non dare troppo peso alle offese subite, alla fine ognuno avrà quello che si merita.

11° Pesci: le stelle vi invitano ad essere lungimiranti. Non date troppo peso a coloro i quali proveranno in tutti i modi ad ostacolare i vostri obiettivi. Ci sono persone che godono nel vedere il fallimento altrui.

10° Ariete: l'Oroscopo del 15 luglio vi invita ad essere pazienti.

Non è il caso di farsi prendere troppo la mano, specie nei riguardi di persone che non meritano molto le vostre attenzioni.

9° Acquario: Mercurio nel segno non farà che enfatizzare ancor di più le vostre doti di precisione e minuzia sul lavoro. In ambito sentimentale, invece, dovete lasciarvi andare un po' di più.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Bilancia: meglio non essere troppo frettolosi e attendere che siano gli altri a fare il primo passo soprattutto dal punto di vista professionale. In ambito sentimentale, invece, dovete osare un po' di più.

7° Toro: ci sono delle situazioni nuove ed inesplorate che potrebbero darmi del filo da torcere. Non siate polemici soprattutto in ambito sentimentale e allargate i vostri orizzonti verso nuove esperienze e conoscenze.

6° Vergine: l'oroscopo del 15 luglio vi vede molto preparati sul lavoro. Ci sono delle situazioni da rivedere ma, per fortuna, non. Si tratta di nulla di particolarmente grave o impegnativo. In amore diate pazienti e corretti.

5° Scorpione: avere il piede in due scarpe potrebbe non andare bene molto a lungo. Cercate di essere precisi e di prendere una decisione quanto prima.

Nel lavoro è necessario essere un poco più creativi, altrimenti si finisce per piombare nella monotonia.

Oroscopo segni fortunati del 15 luglio

4° in classifica Cancro: siete creativi e lungimiranti, ma in certe occasioni siete anche molto critici. Non amate stare al centro dell'attenzione e quando questo accade finite sempre per non sentirvi a vostro agio.

Talvolta, però, potrebbe rappresentare un vantaggio.

3° Gemelli: non è il caso di farsi troppe domande. In amore bisogna seguire di più l'istinto senza dare peso alle opinioni altrui. Se siete in attesa di una risposta dal punto di vista professionale, essa potrebbe arrivare presto.

2° Capricorno: ci sono delle novità che riguardano i sentimenti. I single soprattutto farebbero bene ad uscire e ad allargare gli orizzonti. Dal punto di vista professionale, invece, ci vuole impegno.

1° Leone: le coppie potrebbero fare un grande salto di qualità. Occhi ben aperti e non siate troppo litigiosi. La vita va apprezzata così com'è con i suoi pro e i suoi contro.