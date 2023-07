Martedì 11 luglio, sul piano astrale, Mercurio viaggerà dai gradi del Cancro (dove sosta il Sole) al segno del Leone (dove staziona Venere). Marte, invece, resterà stabile in Vergine, così come Saturno assieme a Nettuno proseguiranno il loro domicilio in Pesci. Plutone, in ultimo, permarrà in Capricorno come il Nodo Nord, mentre Giove, la Luna e Urano continueranno la sosta in Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Leone e Toro, meno effervescente per Acquario e Gemelli.

Sul podio

1° posto Toro: briosi. Secondo l'oroscopo di martedì 11 luglio, i nati Toro parranno mettere in campo grande entusiasmo, figlio soprattutto dello spostamento marziale nel quinto campo che irradierà a giorno lo Stellium sui loro gradi.

2° posto Leone: disponibili. Più propensi a un mood conciliante e collaborativo, i nati Leone, questo lunedì, potrebbero risultante più disponibili a tendere la mano a un collega, così come a mettersi in secondo piano per lasciare la luce dei riflettori a una nuova leva.

3° posto Vergine: leggerezza. Una questione d'ordine economico, per esempio le rate di un mutuo o di un'auto, avrà buone chance nelle ventiquattro ore in questione di alleggerirsi non poco per i nati Vergine, specialmente per il primo decano che ne guadagnerà anche in termini di serenità.

I mezzani

4° posto Ariete: schietti. Martedì per i nati Ariete significherà, c'è da scommetterci, voglia di togliersi qualche sassolino dalla scarpa ma facendo attenzione a non ferire i sentimenti o le emozioni di nessuno, obiettivo che sarà raggiunto con estrema facilità.

5° posto Capricorno: cuscino economico. Ottime le effemeridi per i nati Capricorno che vorranno risparmiare del denaro per conservarlo nel caso in cui dovessero avere dei periodi di magra futuri. Atteggiamento lungimirante che il parterre astrale suggerisce caldamente.

6° posto Bilancia: nuove sistemazioni. Cambiare l'ordine dei mobili del soggiorno o degli elettrodomestici in cucina potrebbe aiutare i nati Bilancia a riconnettersi con il loro ambiente domestico, luogo dove ultimamente il clima non è stato dei più armoniosi.

7° posto Scorpione: la visione altrui. Grazie a un pizzico d'empatia in più, questo martedì i nati Scorpione parranno essere maggiormente inclini ad ascoltare le persone attorno a loro e questa loro propensione gli farà scorgere diversi e interessanti punti di vista ai quali non avevano mai fatto attenzione.

8° posto Cancro: risultati sottotono.

Semaforo acceso sul giallo per i liberi professionisti di casa Cancro in questo giorno di luglio, coi nativi che dovranno fare i conti con dei risultati al di sotto delle loro aspettative e a risentirne sarà inevitabilmente il loro slancio verso tali progetti.

9° posto Pesci: il bicchiere mezzo vuoto. L'inclinazione, in materia di sentimenti, dei nati Pesci, questo martedì potrebbe orientarsi verso un controproducente pessimismo, in quanto il segno che chiude la cerchia zodiacale risulterà insoddisfatto sia se single che accasato.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: saccenti. Il rischio che correranno presumibilmente i nati Sagittario, nel corso dell'11 luglio, sarà di risultare saccenti agli occhi delle nuove conoscenze, con queste ultime che penseranno che il segno di Fuoco creda di avere la verità in tasca.

11° posto Acquario: legami in bilico. Complice un latente senso di frustrazione dovuto a un'intricata configurazione astrale, questo martedì i nati Acquario avranno ottime possibilità di porre la lente d'ingrandimento su alcuni legami interpersonali non troppo solidi, decidendo di troncare qualche rapporto che ha fatto il suo tempo.

12° posto Gemelli: timorosi. L'attesa di una notizia dai risvolti importanti, per esempio sapere se la partner è in stato interessante o meno, potrebbe tenere sul filo di lana i nati Gemelli in questa giornata di metà mese, in particolar modo il terzo decano che sembrerà il più teso di tutti.