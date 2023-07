Le previsioni dell'oroscopo del 1° agosto invitano gli Ariete a essere un po' più indulgenti. I Leone, invece, sono un po' troppo iperattivi, bisogna darsi una calmata di tanto in tanto altrimenti si rischia di collassare.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica, Toro: siete un po' rancorosi e difficilmente riuscite a dimenticare un torto facilmente. Ci sono delle circostanze, però, in cui è necessario andare oltre e dimostrarsi un po' più comprensivi.

11° Pesci: giornata molto interessante e produttiva per quanto riguarda il lavoro.

In amore, invece, state vivendo dei forti alti e bassi. Ci vuole una regolata, altrimenti il rischio di discussioni è assicurato.

10° Leone: siete un po' iperattivi secondo l'Oroscopo del 1° agosto. Avete troppe cose per la testa e questo vi spinge a riposare con fatica. Cercate di ritagliarvi un po' di tempo per voi.

9° Acquario: buon momento per quanto riguarda i nuovi incontri. Cercate di essere capaci e di insistere allo scopo di riuscire a portare a termine obiettivi importanti.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica, Capricorno: giornata un po' turbolenta in ambito sentimentale. Le stelle vi invitano a essere più coraggiosi e a mettere da parte l'orgoglio: osate.

7° Gemelli: giornata molto intrigante per quanto riguarda il lavoro.

Stanno per aprirsi delle chance, ma dovete essere pronti ad accettare qualche cambiamento importante.

6° Scorpione: imparate dai vostri errori in modo da non ricadere nelle stesse trappole. Le stelle sono favorevoli, ma ci vuole un po' di coraggio per emergere nella vita.

5° Sagittario: gli sbalzi di umore sono all'ordine del giorno.

Cercate di essere pazienti e di non perdere tempo in chiacchiere. In amore, invece, bisogna allargare gli orizzonti.

Oroscopo segni fortunati del 1° agosto

4° in classifica, Ariete: siete piuttosto impazienti e presto potreste fare i conti con questo vostro lato caratteriale. L'oroscopo del 1° agosto vi spinge a essere più clementi in amore.

3° Cancro: cercate di essere un po' più pazienti. I presupposti sono buoni, ma bisogna essere audaci. Siate dinamici e non adagiatevi sugli allori.

2° Vergine: buon momento per quanto riguarda l'amore. Le stelle vi invitano a essere pazienti e a non soffermarvi troppo su quello che potrebbe capitarvi in futuro. Agite adesso.

1° Bilancia: ci sono importanti risvolti dal punto di vista professionale. Presto potrete allargare i vostri orizzonti e volare verso confini inesplorati. Siate pronti ad accettare le novità.