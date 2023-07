Secondo l'oroscopo settimanale dal 31 luglio al 6 agosto 2023, sarà un periodo ricco di soddisfazioni per quelli che appartengono al segno dell’Ariete, e stabile per i nati in Cancro che sono sentimentalmente impegnati. Venere si prenderà cura delle relazioni amorose dei nati del Leone. Per soddisfare la vostra sete di curiosità in merito alla vostra vita amorosa, leggete le seguenti previsioni astrologiche dedicate alla settimana che va da lunedì 31 luglio a domenica 6 agosto.

L'amore secondo l'oroscopo settimanale al 6 agosto: da Ariete a Cancro

Ariete – Venere in aspetto armonico porterà molte soddisfazioni amorose ai nativi dell’Ariete. La settimana promuoverà vari incontri, flirt amichevoli e senza drammi. Chi è già innamorato troverà un nuovo modo per sedurre e sorprendere la persona interessata. Se vivete in coppia, Mercurio ammorbidirà tutti i vostri contatti affettivi e vi renderà più espansivi. L’intesa scorrerà meglio tra voi e il vostro partner.

Toro – Il rapporto con il vostro partner d'amore diventerà sempre più efficiente. Insieme affronterete problemi concreti e vi impegnerete a risolverli il prima possibile. Single, non avrete problemi a incontrare persone.

Affascinanti e intraprendenti, sarete pronti a tutto per conquistare la persona che vi piace, anche se tenderete presto a dimenticarla.

Gemelli – Venere vi rende delle persone preziose e vi protegge in maniera davvero speciale. Settimana di buon auspicio per le coppie. Se state uscendo da un lungo periodo di discussioni, cogliete l’occasione per rinnovare un vero dialogo.

Se vivete da soli, il vostro fascino aumenterà e potrete vivere buone fortune amorose.

Cancro – La vostra vita coniugale raggiungerà una buona stabilità. Settimana serena, non cercherete di scherzare con il fuoco, sarete semplicemente voi stessi e il rapporto con la persona che amate sarà basato sulla sincerità. Questo, però, non vi impedirà di preservare i vostri segreti.

Single, non sarebbe intelligente voler competere intellettualmente con la persona che amate, solo per dimostrarle la vostra uguaglianza o addirittura la vostra superiorità. Questo gioco non sarà gradito dal vostro partner, qualunque cosa voi diciate.

Previsioni astrologiche per la vita amorosa, settimana 31 luglio-6 agosto: da Leone a Scorpione

Leone – Single, è Venere stessa che si occuperà delle vostre relazioni amorose. Il pianeta dell'amore aumenterà di dieci volte il vostro fascino e infonderà in voi una profonda gioia di vivere. Se vi concentrate sulla persona che attualmente condivide la vostra vita, sperimenterete passioni intense e condivise. Ma se, approfittando del vostro magnetismo, moltiplicate le avventure, rischiate di dover subire una scenata di gelosia.

Vergine – Il vostro partner d’amore non potrà biasimarvi per aver eluso le vostre responsabilità coniugali e familiari. Si sentirà completamente al sicuro con voi, purché voi lavorate per risolvere nel miglior modo possibile tutti i problemi. Single, dovrete dare un senso alla vostra vita e aspirerete con tutto il cuore a creare una famiglia. Rallegratevi. Questa settimana potreste incontrare la vostra anima gemella.

Bilancia – L’aspetto di Nettuno può confondere temporaneamente le vostre idee a livello romantico. Non saprete davvero più cosa volete. Se siete sposati, avrete difficoltà a trovare un equilibrio con il vostro coniuge, cercate di essere molto chiari con la persona amata per evitare fraintendimenti.

Se siete single, fate attenzione a non innamorarvi di qualcuno che non vi si addice, cercate di essere razionali e ludici, e tenete sotto controllo le vostre emozioni.

Scorpione – Per molti nativi dello Scorpione ci sarà una rinascita della sensualità e della complicità. Ma alcune coppie avranno difficoltà ad evitare discussioni che di solito si concludono con una riconciliazione. Single, ecco una settimana promettente e colorata. Anche lo scapolo potrà vivere un colpo di fulmine che potrebbe sconvolgere piacevolmente la sua intera esistenza.

Previsioni dell'amore per la settimana 31 luglio-6 agosto: da Sagittario a Pesci

Sagittario – In termini di convivenza, grazie agli influssi planetari molto indulgenti, sarete più intenzionati e disposti a mostrare una commovente generosità, pacifismo e oblio di sé.

Single, i vostri affari del cuore prospereranno, a condizione che voi teniate conto dei desideri della persona interessata. Va bene sedurre, ammaliare, ma bisogna anche saper donare, ascoltare.

Capricorno – Saturno, che da tempo aveva avvelenato i vostri rapporti di coppia, cessa finalmente di influenzare la vostra vita amorosa. Single, sarete seducenti. Non necessariamente per mettersi in gioco, ma per scoprire nuove sensazioni. La settimana promette di essere più sensuale che sentimentale, ma con la dose di anticonformismo farete le scelte giuste.

Acquario – il vostro cielo potrebbe provocare un incontro esplosivo per alcuni nativi dell’Acquario. Attenzione, soprattutto se siete già sposati: questa eccitazione potrebbe avere conseguenze nefaste.

Dovreste anche fare i conti con il pessimo aspetto di Venere. Tenderete a fare un passo indietro, a non cedere ai vostri impulsi, a mettere in primo piano i vostri desideri.

Pesci – secondo l'Oroscopo darete grande importanza alla vostra vita di coppia. Tuttavia, non siate troppo esigenti, altrimenti resterete delusi. Sappiate che in casa la tolleranza e la comprensione possono fare miracoli. Single, il vostro cielo vi regalerà nuove avventure sentimentali. Se la vostra relazione romantica prosegue in maniera soddisfacente, non vi lascerete oscurare da qualche ombra del passato. Infine, l'oroscopo conferma che voi beneficerete degli influssi positivi in un modo o nell’altro.