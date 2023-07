Nella giornata di martedì 25 luglio 2023, l'Oroscopo dell'amore vedrà in rialzo il segno del Cancro seguito da due segni di fuoco, i protagonisti indiscussi di queste giornate: il Leone e il Sagittario. Il segno dei Gemelli purtroppo sarà in forte ribasso.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco in amore.

L'oroscopo di martedì: Cancro speciale

1° Cancro: i sentimenti saranno per il vostro segno al primo posto, esattamente come dichiara la classifica. Secondo l'oroscopo infatti farete di tutto per rendere questa giornata speciale e ricca di passionalità, oltre che di buoni sentimenti per la famiglia.

2° Leone: proseguirà la vena di romanticismo che già aveva fatto capolino nel corso delle giornate precedenti, secondo l'oroscopo. In famiglia il clima di divertimento si farà sempre più intenso, e avrete modo anche di scambiare alcune idee originali.

3° Sagittario: avrete dei miglioramenti dell'umore che potrebbero farvi sentire molto bene, e questa bella sensazione si riverserà inevitabilmente sugli affetti e sulla prospettiva di una giornata serena all'interno sia della vostra relazione che in ambito domestico.

4° Vergine: arriverete ad una riappacificazione in amore che potrebbe trasformarsi in una voglia di stare insieme e al tempo stesso di pianificare il futuro. Secondo l'oroscopo potreste avere qualche incontro che decreterà una bella amicizia duratura.

Bilancia ottima con le amicizie

5° Ariete: gli incontri potrebbero proseguire con un entusiasmo davvero ottimale secondo l'oroscopo. Aprirvi alla persona amata cercando di esprimervi potrebbe essere un grande balzo in avanti per la vostra storia d'amore. Probabilmente avrete anche una sorpresa in famiglia.

6° Capricorno: conversare con la persona amata delle vostre vicende vi aiuterà ad aprirvi di più riguardo alle vostra problematiche e provare a risolverle insieme al partner.

Avrete qualche diverbio in famiglia che si supererà in un momento, secondo l'oroscopo.

7° Bilancia: l'ambito affettivo sarà molto positivo per quel che concerne le amicizie e la famiglia, mentre con il partner si avvierà una situazione di stallo che potrebbe anche concludersi con una separazione, secondo l'oroscopo. Sarà necessaria una pausa mentale.

8° Toro: avrete delle responsabilità toste nei confronti della persona amata, secondo l'oroscopo. Dovrete rimboccarvi le maniche e per di più in una situazione abbastanza difficile in questo momento particolare. Però la stabilità vi darà quel supporto di cui avete bisogno.

Acquario solitario

9° Acquario: la necessità di dare una definizione al vostro rapporto con il partner si farà sempre più impellente, dal momento che ora più che mai sentirete la voglia di stare un po' da soli per avviare una riflessione più profonda nei confronti di voi stessi.

10° Scorpione: dovrete cercare di ristabilire la sintonia in famiglia, perché successivamente vi renderete conto che sarà la cosa più importante in questo momento.

Qualche idea originale per poter riavvicinarsi potrebbe trovare riscontro in serata, se non ci saranno contrattempi.

11° Pesci: avrete una sola priorità in amore, e sarete voi stessi. Al momento pensare alle vostre necessità e ai vostri desideri potrebbe essere davvero una delle ragioni per cui andrete spediti alla ricerca della vostra individualità.

12° Gemelli: purtroppo le delusioni anche amicali saranno dietro l'angolo. Dovrete affrontare anche del malumore dovuto principalmente a qualche divergenza importante che vi farà entrare in conflitto con la famiglia. La serata potrebbe prendere una piega inaspettata.