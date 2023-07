Le previsioni dell'oroscopo del 20 agosto 2023 vedono che gli Ariete hanno qualche intoppo di troppo, per quanto riguarda i Pesci, invece, bisogna essere pazienti.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Pesci: secondo l'Oroscopo del 20 agosto i nati sotto questo segno devono avere forza e pazienza. Anche se siete in un momento della vita un po' controverso, cercate di tenere duro.

11° Toro: in amore potrebbe esserci stato qualche conflitto dovuto essenzialmente alla divergenza di opinioni. Dal punto di vista professionale è importante essere pronti a tutto.

10° Vergine: le stelle vi invitano a tenere un po' più conto del giudizio delle persone a voi care. Spesso seguire un consiglio può essere una cosa molto utile.

9° Ariete: questa giornata potrebbe cominciare con qualche intoppo o qualche faccenda da sbrigare. Cercate di essere risoluti, in modo da portare a termine le scocciature e dedicarvi solo alle cose gradevoli.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Gemelli: dovete essere attenti ai vostri desideri. Spesso potrebbero portarvi ad esplorare degli orizzonti un po' pericolosi. In amore è opportuno tenere gli occhi ben aperti, specie per i single.

7° in classifica Capricorno: le previsioni dell'oroscopo del 20 agosto vi invitano ad essere un po' più opportunisti.

Questo non vuol dire diventare egoisti, ma sfruttare a vostro vantaggio certe situazioni.

6° Cancro: buon momento per essere lungimiranti e per guardare al futuro con maggiore ottimismo. Le stelle vi esortano ad essere più creativi, non fermatevi dinanzi i piccoli ostacoli della vita.

5° Acquario: siete molto decisi e difficilmente cambiate idea quando vi siete posti un obiettivo.

In certi casi, però, è opportuno anche fare delle rivalutazioni e rimodularvi a seconda di quello che accade.

Oroscopo segni fortunati 20 agosto

4° in classifica Scorpione: in questo periodo siete molto passionali. Le coppie, dunque, gioveranno sicuramente di questo elemento. non vi perdete in chiacchiere e siate concreti, anche sul lavoro.

3° in classifica Bilancia: siete un po' in bilico tra due fuochi, specie per quanto riguarda le faccende di tipo sentimentale Ricordate di non tenere troppo il piede in due scarpe, altrimenti si rischia di perdere tutto.

2° Leone: non permettete a nessuno di mettervi i bastoni tra le ruote. In amore e nel lavoro dovete essere pronti a mettervi in gioco e non siate timorosi. Approfittate di questo momento favorevole.

1° Sagittario: l'oroscopo del 20 agosto vi invita ad osare. Questo è un ottimo momento per voi, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Le stelle vi invitano ad essere più fieri di voi.