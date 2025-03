L'Oroscopo del weekend 15 e 16 marzo 2025 vanta un buon cielo astrale, con la Luna in Bilancia che regala il posto più in alto della classifica al Cancro. Questo segno zodiacale si appresta a vivere 48 ore di rigenerazione. Ultima posizione, invece, per il Leone che dovrà affrontare il fine settimana con prudenza a causa di una forte incertezza. Approfondiamone le previsioni astrologiche.

Classifica e oroscopo del weekend 15 e 16/3: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣ - Leone - L'Oroscopo dice che sarà un fine settimana da gestire con attenzione, dato che l'incertezza regnerà sovrana.

Alcuni programmi potrebbero saltare all'ultimo minuto e questo rischierà di innervosirvi. Meglio non fare troppo affidamento su appuntamenti o incontri, potreste ritrovarvi a dover cambiare piani all'improvviso. Ci sarà la possibilità di recuperare vecchi progetti rimasti in sospeso e portare avanti del lavoro arretrato. Il benessere non darà problemi, ma potreste accusare un leggero calo di energia. Cercate di non trascurare il riposo e di non innervosirvi per questioni futili. In famiglia o con il partner sarà necessaria un po' di diplomazia per evitare discussioni inutili.

1️⃣1️⃣- Toro - La settimana che si conclude vi ha lasciato un senso di insoddisfazione, alcuni progetti sono sfumati e il morale ne ha risentito.

Questo fine settimana non sarà dei migliori per recuperare, anzi, si prospettano due giornate da gestire con prudenza. Meglio evitare di aggiungere altri impegni a quelli già esistenti, altrimenti il rischio di sentirvi sopraffatti sarà elevato. Qualche contrattempo potrebbe rendervi nervosi, ma non tutto è perduto. Se possibile, concedetevi una serata rilassante con una pizza fatta in casa e un bel film.

La domenica vi vedrà più pigri del solito, ma forse è proprio ciò di cui avete bisogno.

1️⃣0️⃣- Capricorno - Due giornate altalenanti vi attendono, con momenti di tensione da gestire con attenzione. Qualche discussione in famiglia potrebbe emergere all'improvviso, e la cosa migliore sarà cercare di evitare scontri diretti. Meglio parlare il meno possibile e non cedere alle provocazioni.

Se la noia dovesse farsi sentire, potreste approfittarne per occuparvi di quelle faccende domestiche che avete rimandato da tempo. Sistemare l'armadio o fare un po' di ordine potrà rivelarsi sorprendentemente utile per alleggerire la mente. Non tutto sarà negativo: da situazioni difficili possono nascere anche nuove idee.

9️⃣- Ariete - Dopo giorni faticosi, questo fine settimana vi darà modo di recuperare le energie. La stanchezza si farà ancora sentire, soprattutto a causa delle numerose incombenze che avete dovuto affrontare di recente. L'intimità con il partner sarà molto intensa, un aspetto che vi aiuterà a ritrovare il buonumore. Dovrete prestare maggiore attenzione alle vostre finanze, che ultimamente risultano in calo.

Sul fronte del benessere, meglio non esagerare con alcol, caffeina e zuccheri. Infine, potrebbero esserci dei cambiamenti nelle vostre amicizie: un rapporto di vecchia data rischia di chiudersi definitivamente.

8️⃣- Acquario - Le fatiche dei giorni scorsi si faranno sentire e avrete bisogno di un po’ di tempo per recuperare le energie. Gestire casa e famiglia non è stato semplice e alcune complicazioni vi hanno dato filo da torcere. Per fortuna il weekend vi permetterà di riprendervi e di godere di qualche momento di relax. Con il partner si preannunciano momenti di grande intimità, approfittatene per rafforzare il legame e lasciarvi alle spalle le tensioni. Sarà importante rivedere le vostre finanze, negli ultimi tempi i conti non tornano e un po’ di attenzione in più sarà necessaria.

Evitate eccessi con alcol, caffeina e zucchero, meglio prendersi cura di sé. In campo amicale potrebbero esserci tagli definitivi, un legame ormai logoro potrebbe chiudersi definitivamente.

7️⃣- Vergine - Il fine settimana si prospetta piuttosto caotico e non privo di imprevisti. Non tutto andrà secondo i piani, anzi potreste trovarvi costretti a cambiare alcuni programmi all’ultimo momento. Sarà necessario mantenere la calma e affrontare ogni situazione con lucidità, senza lasciarsi prendere dallo stress. Cercate di non accumulare troppi impegni e concedetevi qualche momento di pausa. La stanchezza accumulata potrebbe farsi sentire, quindi evitate di esagerare con sforzi inutili. Sul fronte sentimentale, il partner potrebbe avere bisogno di maggiore attenzione, dedicate tempo alla relazione per evitare incomprensioni.

6️⃣- Scorpione - L'Oroscopo dice che la settimana si chiude con qualche incertezza di troppo, ma nel complesso il weekend vi permetterà di riprendere fiato. Sabato mattina potreste dover affrontare qualche piccolo problema, ma grazie alla vostra organizzazione riuscirete a risolverlo senza troppi sforzi. Chi si divide tra lavoro, casa e famiglia sentirà la stanchezza accumulata, per cui sarà fondamentale trovare del tempo per il riposo. Domenica sarà una giornata più tranquilla, perfetta per rigenerarsi e staccare la spina. La comunicazione con gli altri non sarà delle migliori, ma basterà un po' di pazienza per evitare malintesi.

5️⃣- Pesci - Un fine settimana da vivere con calma, lasciandovi alle spalle lo stress accumulato nei giorni precedenti.

Avete corso troppo e ora è il momento di rallentare. In casa ci saranno tante cose da fare, tra pulizie, cucina e momenti di relax. Potrebbero verificarsi alcune discussioni familiari, specialmente se gli spazi sono ristretti e le tensioni si fanno sentire. Cercate di mantenere la pace e di non dare troppo peso a certe provocazioni. Qualcosa di inaspettato potrebbe rallegrarvi e darvi una nuova energia positiva.

4️⃣- Bilancia - Sarà un weekend all'insegna della prudenza. Qualche piccolo imprevisto potrebbe modificare i vostri piani, ma non sarà nulla di preoccupante. Tra sabato e domenica ci saranno telefonate o messaggi che potrebbero portarvi novità interessanti. Sabato sera potrebbe essere l'occasione giusta per preparare una cena speciale, magari una pizza fatta in casa.

La domenica vi vedrà più pigri del solito, ma ogni tanto è giusto concedersi un po' di relax. Con il partner si riaccenderà la passione, aiutandovi a dimenticare le preoccupazioni della settimana.

3️⃣ - Sagittario - Finalmente un weekend in cui potrete sentirvi più leggeri e sereni. Dopo giorni di agitazione, avrete la possibilità di dedicarvi a ciò che vi piace. Se avete del lavoro arretrato, sarà il momento giusto per smaltirlo, dato che la vostra mente sarà particolarmente lucida. Le uscite saranno limitate, ma non vi peserà troppo, dato che riuscirete a trovare il modo di distrarvi anche stando a casa. In famiglia sarà importante mostrarsi più affettuosi e presenti. Per chi è single, ci potrebbe essere un piccolo colpo di scena, magari una sorpresa inaspettata.

2️⃣- Gemelli - Durante la settimana avete affrontato diversi ostacoli e alcuni progetti sono sfumati lasciandovi un senso di frustrazione. Questo weekend, però, sarà utile per ritrovare un po’ di stabilità emotiva e per mettere ordine tra i vostri pensieri. Alcuni problemi potrebbero risolversi, ma servirà impegno e determinazione. Non sovraccaricatevi di appuntamenti e impegni, sarà meglio concedersi un po’ di riposo. In famiglia potrebbero emergere questioni da chiarire, evitate di procrastinare e affrontatele con diplomazia. La serata di sabato sarà ideale per un po’ di relax, magari gustando una pizza fatta in casa e godendovi un film in tranquillità.

1️⃣- Cancro - Sarà un weekend in cui dovrete prendervi cura di voi stessi.

Si registra una rigenerazione generale, sia mentale che fisica. Alcuni impegni improrogabili richiederanno la vostra attenzione, ma non dovrete lasciare che lo stress prenda il sopravvento. Un appuntamento potrebbe saltare, scombussolando i vostri piani, ma non tutto il male viene per nuocere. La preoccupazione per la situazione economica sarà piuttosto alta, soprattutto se avete delle spese importanti da affrontare. In famiglia potrebbero esserci momenti di tensione, per cui sarà meglio cercare di mantenere la calma. Dedicarsi ad attività rilassanti, come la lettura o la meditazione, potrebbe aiutarvi a ristabilire l'equilibrio.