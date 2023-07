Le previsioni dell'oroscopo del 25 luglio 2023 invitano i nati sotto il segno del Toro a portare a termine alcune situazioni in sospeso. I Sagittario, invece, stanno vivendo qualche alto e basso. Per venire a capo di certe faccende è necessario essere più pazienti.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Bilancia: vi sentite un po' in balia degli eventi e non sapete con esattezza come fare per venire a capo di certe situazioni. Le stelle vi invitano ad essere un po' pazienti.

11° Sagittario: alti e bassi per quanto riguarda i rapporti interpersonali.

Se siete indecisi su alcune scelte da prendere, forse è opportuno non essere frettolosi. L'Oroscopo del 25 luglio vi invita alla cautela.

10° Capricorno: le stelle sono abbastanza favorevoli, ma è necessario allargare un po' di più gli orizzonti. Non siate troppo indecisi, ma puntate sempre in alto specie in ambito lavorativo.

9° Leone: siete molto determinati e pronti a mettervi in gioco. Le stelle vi invitano ad essere coraggiosi. In ambito sentimentale ci sono delle novità in arrivo, siate cauti.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Toro: in amore siate un po' più aperti e non perdetevi in chiacchiere. Se ci sono delle faccende in sospeso, forse è il caso di risolverle prima che la settimana volga al termine.

7° Gemelli: le novità devono sempre essere viste di buon grado. Se, invece, siete un po' troppo conservatori, potreste incappare in qualche errore e malumore.

6° Ariete: le previsioni dell'oroscopo del 25 luglio vi invitano a tenere duro. Ci sono delle novità in arrivo, quindi, sarebbe il caso di essere reattivi e propositivi, non arrendetevi.

5° Scorpione: buone nuove in arrivo per quanto riguarda l'amore. Siete alla ricerca di grandi passioni, ma attenti a non incappare in qualche fuoco di paglia che potrebbe creare qualche problema.

Oroscopo segni fortunati del 25 luglio

4° in classifica Vergine: ci vuole coraggio e determinazione per riuscire ad emergere. Le stelle sono favorevoli e vi esortano a non perdere tempo in chiacchiere.

3° Acquario: siete molto determinati e pronti a mettervi in gioco. Le stelle sono favorevoli e vi spingono a non prendere sotto gamba alcune faccende che, invece, potrebbero essere importanti.

2° Pesci: cercate di essere un po' più propositivi in quanto il periodo è davvero ottimale. Dal punto di vista sentimentale ci sono delle occasioni molto interessanti in arrivo per voi.

1° Cancro: secondo l'oroscopo del 25 luglio i nati sotto questo segno devono tirare un sospiro di sollievo. Finalmente si stanno sbrogliando delle faccende e a voi non resta altro che goderne dei vantaggi.