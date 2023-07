L'oroscopo della giornata di martedì 18 luglio prevede una Luna nuova poggiarsi nel segno del Leone, mentre il Sagittario sarà piuttosto responsabile, sia in amore che al lavoro. Alcuni progetti finanziari richiederanno impegno da parte dei nativi Pesci, mentre Acquario dovrà imparare nuovamente ad amare il partner. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 18 luglio.

Previsioni oroscopo martedì 18 luglio 2023 segno per segno

Ariete: periodo davvero intrigante per voi nativi del segno. La Luna e Venere vi sorrideranno, e rinnoveranno il vostro rapporto di nuovi momenti, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Per quanto riguarda il lavoro potrebbe essere il momento giusto per fare alcuni investimenti sui vostri progetti, e renderli più proficui. Voto - 9️⃣

Toro: configurazione astrale che purtroppo tenderà a peggiorare secondo l'oroscopo. Tra voi e il partner non scorrerà una splendida intesa, ciò nonostante non potrete vivere il vostro rapporto ancora in queste condizioni. Sul fronte professionale i vostri progetti andranno avanti, ma la vostra creatività non vi aiuterà molto. Voto - 6️⃣

Gemelli: sfera sentimentale favorevole secondo l'oroscopo della giornata di martedì. Single oppure no, avrete grande cura delle persone che amate, vivendo al meglio ogni singolo momento insieme alla vostra fiamma.

In ambito lavorativo sarete abbastanza attivi, ma non dovrete essere troppo oppressivi nei confronti dei vostri colleghi. Voto - 7️⃣

Cancro: la vostra determinazione potrebbe non essere al top per quanto riguarda il lavoro, ciò nonostante sarete abbastanza attivi e cercherete di fare del vostro meglio. In ambito amoroso sarete abbastanza affiatati con la vostra anima gemella, e anche voi single risulterete più simpatici e socievoli.

Voto - 7️⃣

Leone: giornata di martedì al top per voi nativi del segno, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti. Single oppure no, con la Luna e Venere entrambi in congiunzione, avrete modo di sentirvi davvero bene con la persona che amate, e poter approfondire il legame che vi unisce. In ambito lavorativo svolgerete i vostri progetti in modo impeccabile grazie a Mercurio in congiunzione.

Voto - 9️⃣

Vergine: previsioni astrali favorevoli secondo l'oroscopo della giornata di martedì. Vi sentirete piuttosto bene in questo periodo, e riuscirete a trovare il giusto feeling nei confronti della persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro ve la caverete piuttosto bene in questa giornata, anche se il vostro entusiasmo potrebbe non essere così elevato. Voto - 8️⃣

Bilancia: ottimo periodo in amore per voi nativi del segno. Godrete dei benefici che questo cielo vi darà, e tra voi e il partner non potrete chiedere di meglio in questo momento. In ambito lavorativo potrete contare sul sostegno di Mercurio, ma attenzione a non lavorare su troppe mansioni contemporaneamente. Voto - 8️⃣

Scorpione: questo cielo sta cercando di dirvi in tutti i modi che dovrete fare qualcosa per il vostro rapporto.

Single oppure no, dunque, fate molta attenzione al vostro modo di fare, cercando di non causare disagi nei confronti della persona che amate. In ambito professionale non cimentatevi in mansioni che potrebbero solo rivelarsi più complicate del previsto per voi. Voto - 6️⃣

Sagittario: dimostrerete una grande responsabilità in questa giornata di martedì grazie a Mercurio in trigono. Con il giusto impegno, riuscirete a centrare il successo che meritate, soprattutto voi nati nella terza decade. Sul fronte sentimentale adorerete trascorrere del tempo in allegria e spensieratezza insieme alle persone che amate, approfondendo il vostro legame. Voto - 9️⃣

Capricorno: sfera sentimentale discreta in questa giornata di martedì.

Vi sentirete piuttosto bene insieme alla vostra anima gemella, ma attenzione a non superare certi limiti. Settore professionale tutto sommato discreto per voi. Dimostrerete impegno in quel che fate, e i buoni risultati non tarderanno ad arrivare. Voto - 7️⃣

Acquario: questo cielo continuerà a mettervi in difficoltà secondo l'oroscopo. Dovrete imparare ad amare nuovamente il partner, ma per riuscirci, serviranno tempo, impegno e pazienza. Per quanto riguarda il lavoro vi darete da fare in questa giornata, ma dovrete essere in grado di far fronte ad alcuni imprevisti. Voto - 6️⃣

Pesci: alcuni progetti professionali potrebbero richiedere un certo impegno in questa giornata. Vi darete sicuramente da fare, ciò nonostante non dovrete avere molta fretta. Sul fronte sentimentale ve la caverete molto bene questo martedì. Godrete di una relazione abbastanza appagante, e con momenti davvero piacevoli. Voto - 7️⃣