Le previsioni dell'oroscopo del 7 agosto invitano i nati dello Scorpione a essere attenti agli alti e bassi soprattutto dal punto di vista sentimentale. I nati del Sagittario, invece, devono cercare di proiettarsi verso nuovi orizzonti ed esplorare delle situazioni nuove e stimolanti.

Di seguito approfondiamo le previsioni con la classifica giornaliera.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Sagittario: le stelle vi invitano a proiettarvi verso nuovi orizzonti. Non lasciatevi prendere troppo la mano dalle polemiche, altrimenti c'è il rischio di rovinare delle relazioni.

11° Capricorno: secondo le previsioni dell'Oroscopo del 7 agosto i nati sotto questo segno sono un po' a secco di energie. Forse vi siete stancati un po' troppo e adesso è il momento di riprendervi.

10° Scorpione: giornata fatta di alti e bassi. Se avete delle questioni in sospeso, forse è il caso di risolverle quanto prima. Non siate troppo irriverenti, soprattutto nei rapporti di coppia.

9° Ariete: buon momento per quanto riguarda i nuovi inizi. Le relazioni che durano da diverso tempo, invece, potrebbero subire una brutta battuta d'arresto. Cercate di essere cauti.

Previsioni astrali: le posizioni centrali

8° in classifica Gemelli: siete un po' troppo permalosi e questo potrebbe generare qualche turbamento.

Dal punto di vista sentimentale è importante non farsi mettere i piedi in testa.

7° Pesci: le previsioni dell'oroscopo del 7 agosto vi invitano a tenere duro. Non vi abbattete dinanzi i piccoli ostacoli della vita e ricordate che non bisogna mai darsi per vinti.

6° Toro: non vi arrendete mai, fino a che non avrete ottenuto i vostri traguardi.

Cercate di non essere troppo polemici e allargate i vostri orizzonti in modo da non incappare in rimpianti.

5° Acquario: le stelle vi invitano ad essere risoluti. Ci sono delle questioni in ballo che andrebbero sistemate. È opportuno fare delle valutazioni prima di prendere delle decisioni.

Oroscopo, i segni più fortunati del 7 agosto

4° in classifica Vergine: cercate di essere propositivi sul lavoro. Specie chi lavora alle dipendenze dovrebbe sempre fare il possibile per dimostrare le proprie capacità e non arrendersi mai.

3° Bilancia: non esiste la famiglia perfetta, tuttavia, voi cercate di fare sempre il possibile per renderla tale in quanto è un valore a cui credete particolarmente.

2° Cancro: non sapete stare fermi senza far nulla, ma anche voi avete bisogno di un po' di relax. Quindi, cercate di godervi qualche momento rilassante in compagnia di una persona cara.

1° Leone: apritevi a nuove avventure e vedrete che non ve ne pentirete. Nella vita c'è sempre bisogno di novità e di una ventata di aria fresca, altrimenti potrebbero sorgere dei problemi di noia.