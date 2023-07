Secondo l'oroscopo del 6 agosto i Capricorno devono prendere delle decisioni importanti, specie per quanto riguarda l'amore. I Bilancia, invece, devono cercare di essere un po' più presenti soprattutto nei rapporti sentimentali.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica, Bilancia: in amore e in amicizia dovete cercare di essere un po' più presenti. Spesso vi lasciate prendere dagli impegni della vita e finite per trascurare le cose importanti.

11° Sagittario: le previsioni dell'Oroscopo del 6 agosto vi esortano a essere un po' più reattivi.

Non fermatevi davanti agli ostacoli, ma prendeteli come sfide per emergere.

10° Acquario: siete persone molto attente all'immagine, che fanno un po' di fatica ad accettare le critiche e i giudizi. In certi casi, però, bisogna sottostare a tutto questo per quieto vivere.

9° Pesci: siete gentili e disponibili, e questo potrebbe spingervi a ricevere qualche delusione. Cercate di non arrendervi se le cose non vanno esattamente nella direzione sperata.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica, Capricorno: ci sono dei cambiamenti in arrivo, ma dovete essere pronti a stravolgere la vostra vita. Se in amore vi siete resi conto che non ne vale la pena, prendete le dovute decisioni.

7° Cancro: la giornata sarà molto produttiva secondo l'oroscopo del 6 agosto.

Non fermatevi davanti alle apparenze, specie in amore. Siate pazienti e imparate dai vostri errori.

6° Scorpione: nella vita è necessario avere sempre un'alta dose di pazienza. Sia in amore che nel lavoro l'importante è valutare bene le persone di cui vi circonderete.

5° Ariete: siate propositivi e determinati. Siete un po' lunatici e la cosa potrebbe causare qualche piccolo problema.

Meglio non tirare troppo la corda, altrimenti potrebbe spezzarsi.

Oroscopo segno fortunati del 6 agosto

4° in classifica, Gemelli: questa è la giornata giusta per dimostrare a voi stessi e agli altri quanto valete. Non abbattetevi se qualcuno non crederà in voi, sarà ancora più bello stupirli.

3° Vergine: ci sono dei grandi cambiamenti in arrivo.

Meglio essere audaci e tenaci se volete spiccare il volo. Le stelle vi invitano a essere un po' più parsimoniosi.

2° Leone: l'amore è una grande priorità in questo momento. Cercate di non essere prolissi e imparate dai vostri errori in modo da non commetterli di nuovo.

1° Toro: secondo l'oroscopo del 6 agosto i nati sotto questo segno vivranno delle esperienze davvero entusiasmanti in amore. Andate verso nuovi confini e non arrendetevi mai.