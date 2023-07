Le previsioni dell'oroscopo dell'8 agosto invitano i Toro a non fermarsi dinanzi le apparenze. I nati sotto il segno dell'acquario, invece, dovrebbero essere un po' più pazienti e non trarre delle conclusioni affrettate.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Acquario: ci vuole pazienza per riuscire a venire a capo di alcune faccende piuttosto incresciose. Siate meno polemici e cercate di essere determinati soprattutto sulle faccende lavorative.

11° Ariete: l'Oroscopo dell'8 agosto vi esorta a tenere alta la guardia. Non tutte le persone che vi circondano si stanno comportando in modo sincero nei vostri confronti.

10° Cancro: imparate a perdonare e, soprattutto, a chiedere scusa quando necessario. Non perdete tempo in chiacchiere e cercate di essere risoluti, senza girare troppo attorno alle questioni.

9° Capricorno: le stelle sono altalenanti, per questo sarebbe il caso di fermarsi un attimo a riflettere. Giornata piena di risposte per voi. Attenti a non intavolare discussioni per ragioni futili.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Bilancia: siete molto polemici e questo potrebbe causare qualche piccolo disguido in amore. Giornata produttiva sul lavoro, ma siete un po' deconcentrati da altre questioni.

7° Vergine: l'oroscopo dell'8 agosto vi invita ad essere più leggeri su certe faccende.

Spesso tendete a dare troppa importanza ad alcune questioni che, in realtà, non meriterebbero tanta pena.

6° Scorpione: cercate di essere più sciolti e di battervi meno per far valere a tutti i costi le vostre convinzioni. Se alcune persone la pensano diversamente da voi, non dovete per forza far cambiare loro idea.

5°Sagittario: occhio a non perdere di vista i vostri obiettivi.

Cercate di essere decisi e inseguite sempre i vostri sogni, anche se sono difficili da raggiungere.

Oroscopo 8 agosto dei primi quattro segni

4° in classifica Toro: cambiamenti in arrivo per voi. Le stelle vi invitano a tenere gli occhi aperti e ad aprirvi verso nuovi orizzonti. Non fermatevi dinanzi le apparenze.

3° Gemelli: risvolti inattesi in amore.

Ci sono delle novità in arrivo, per cui è necessario essere concentrati e non darsi per vinti. Nel lavoro dovete solo essere più concentrati.

2° Leone: occhi aperti sulle nuove opportunità. In amore è tempo di essere risoluti e di darsi da fare per riuscire ad ottenere dei traguardi importanti.

1° Pesci: il lavoro vi regalerà delle belle soddisfazioni secondo le previsioni dell'oroscopo del giorno 8 luglio 2023. Siete molto energici e propositivi e sarete sicuramente ricompensati. Giornata molto interessante anche per i sentimenti.