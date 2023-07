Le previsioni dell'oroscopo del 9 agosto invitano i Bilancia ad andare avanti a testa alta. I Pesci, invece, farebbero bene a mostrarsi un po' più propositivi. Gli Acquario vivranno delle belle emozioni per quanto riguarda la sfera sentimentale.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Vergine: non tirate troppo la corda in amore e nei rapporti interpersonali. Ci sono delle novità in arrivo, ma è importante tenere sempre gli occhi ben aperti.

11° Pesci: le stelle vi invitano ad essere un po' più propositivi. Spesso tendete ad appoggiarvi su quello che dicono e fanno gli altri, senza prendere delle decisioni vostre.

10° Ariete: l'Oroscopo del giorno 9 agosto vi invita ad essere più lungimiranti. Quando prendete una decisione, cercate di guardare al lungo periodo e non solo al presente.

9° Toro: ci sono delle faccende in sospeso che andrebbero risolte al più presto, specie per quanto riguarda faccende di tipo burocratico. Non siate troppo petulanti in amore.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Scorpione: se siete stati feriti da qualcuno, o siete rimasti male per un gesto o un'azione, forse è il caso di parlarne e di non tenersi tutto dentro, questo non farà che peggiorare i rapporti.

7° Leone: secondo le previsioni dell'oroscopo del 9 agosto ci sono tanti cambiamenti in arrivo, ma il primo deve partire da voi stessi.

Se siete indecisi su alcune decisioni, aspettate.

6° Gemelli: buon momento per pensare al futuro. Specie i più giovani dovrebbero cominciare a pensare al domani e a coronare i propri sogni, non vi abbattete e non lasciatevi intimorire dagli ostacoli.

5° Cancro: siete molto impegnati e propensi a mettervi in gioco. Soprattutto per quanto riguarda le faccende di tipo professionale, dovete rimboccarvi le maniche e darvi da fare.

Oroscopo segni fortunati del 9 agosto

4° in classifica Bilancia: la vita è fatta di alti e bassi, ma in questo momento voi vi sentite fin troppo statici. Se siete indecisi su alcune decisioni è il caso di tenere alta la testa.

3° Sagittario: imparate a capire quando è il momento di parlare e quando, invece, quello di tacere.

Non siate troppo polemici. Questo è un ottimo momento per essere leggeri e godersi le piccole soddisfazioni.

2° Capricorno: allargate i vostri orizzonti, specie nel lavoro. Cercate di ricreare una rete di contatti stabile e duratura. L'Oroscopo del 9 agosto vi invita a non fermarvi mai.

1° Acquario: non bisogna essere troppo pessimisti. In questo periodo siete favoriti, quindi, vi conviene darvi da fare. In amore potreste ricevere una bella sorpresa. Approfittate di questa ondata di ottimismo e positività.